Ce puteți face sâmbătă în centrul Clujului, la WonderPuck 9? Vedeți programul zilei.
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, este o zi plină de activități în centrul municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Stradal WonderPuck, ediția a 9-a.Sâmbătă este cea de-a doua zi a Festivalului Stradal WondePuck 9 la Cluj-Napoca | Foto: WonderPuck
Participarea la toate evenimentele din program este gratuită.
Spectacole din țări precum Italia, Argentina, Ungaria, Olanda sau Belgia, iar din România din Alba Iulia, Satu Mare, București sau Arad sunt prezentate în centrul Clujului în cea de-a doua zi de WonderPuck 9. Cei mici sunt așteptați alături de familii la scenele din Piața Unirii și Muzeul de Artă, clujenii se pot bucura în zona Muzeul de Artă – Piața Unirii – strada Universității și strada Mihail Kogălniceanu de uimitoare spectacole itinerante, iar pentru cei mari sunt pregătite spectacole speciale la scena de pe strada Mihail Kogălniceanu.
Povești clasice, jonglerii, clovni, momente muzicale, ateliere sâmbătă la WonderPuck 9
Programul zilei cuprinde spectacole după povești clasice, jonglerii, clovni, momente muzicale, ateliere (în Piața Unirii și în curtea Muzeului de Artă) și multe altele. Un moment inedit îl constituie marșul bicicletelor Steampunk Transylvania și RentE, programat în fața scenei mari din Piața Unirii, sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20. Imediat după acesta va urma, de la 20.30, pe această scenă, spectacolul „Pinocchio”, susținut de artiștii de la Teatro de Drago din Italia, țara în care s-a născut această poveste.
Pe tot parcursul festivalului, în Piața Unirii și în curtea Muzeului de Artă vor avea loc ateliere de lectură, olărit, cusut, desenat, nutriție, robotică și multe altele.
Programul Festivalului Stradal WonderPuck 9 de sâmbătă, 6 septembrie:
Sâmbătă, 6 septembrie 2025
PIAȚA UNIRII
Scena Mare
- 11.00 - Cei trei purceluși - Teatrul Prichindel Alba Iulia RO/4+/ 50 min
- 18.00 Concert - Vocal Colors by Andrada Codorean RO/ Toate vârstele/ 50 min
- 20.00 - Marșul bicicletelor - Steampunk Transylvania și RentE
- 20.30 Pinocchio – Teatrul del Drago, Italia- Nonverbal/ 6+ /50 min
Podium
- 11.00 - Cei trei purceluși - Teatrul Spiriduș Satu Mare, RO/ 2+/ 40 min
- 12.00 - Galumphing - Manteca al Dente, Argentina, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min.
- 17.00 - Centuries of Music - Poem songs for young and old, Árpád Bakos și László Rumi, Ungaria, HU/ 8+/ 40 min
- 19.00 – Bubble Street Cirkus- Juriy Longhi, Italia Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
SCENA KOGĂLNICEANU
- 19.00 - Așteptându-l pe Ulise - Asociația ParCoeur și Teatrul Nottara, București, RO/10+/ 1h20 min
- 21.30 - Bachiu Picchu Quartet - Concert/ toate vârstele/ 50 min
SPECTACOLE ITINERANTE
- 10.00 - Sirena - Teatrul Magic Puppet, Cluj-Napoca Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 11.00 - FLEUR! - Verenigde Producties , Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 12.00 - Momente de Commedia, Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 12.30 - Triciclistul, Teatrul pe Roți, Arad, RO/ Toate vârstele/ 50 min
- 16.00 - FLEUR! – Verenigde Producties , Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 17.00 - EARTH – StilltLife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 18.00 - FLEUR! – Verenigde Producties , Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min
- 19.00 - EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 19.30 - Momente de Commedia, Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
- 21.00 –-EARTH – StilltLife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min
MUZEUL DE ARTĂ
- 11.00 – FORME – ZBENG cultural, RO/ 2+/ 45 min
- 12.00 – Cei trei purceluși – Teatrul Spiriduș Satu Mare, RO/ 2+/ 40 min
- 17.00 – Hansel și Gretel – Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, HU/4+/50 min
- 19.30 – Clovnii petrecăreți – Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, RO/3+/45 min
- 21.00 – Carnavalul poveștilor – Academia de muzică „Gheorghe Dima”, RO/ 6+ / 50 min
Cea de-a noua ediție a Festivalului Stradal WonderPuck se va desfășura între 5 și 7 septembrie 2025, în centrul Clujului și în Florești.
Accesul la toate manifestările din cadrul festivalului este gratuit.
Proiectul este realizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Asociatia Esua, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Consiliului Județean Cluj și Lions Club.
