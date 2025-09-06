Ce puteți face sâmbătă în centrul Clujului, la WonderPuck 9? Vedeți programul zilei.

Sâmbătă, 6 septembrie 2025, este o zi plină de activități în centrul municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Stradal WonderPuck, ediția a 9-a.

Sâmbătă este cea de-a doua zi a Festivalului Stradal WondePuck 9 la Cluj-Napoca | Foto: WonderPuck

Participarea la toate evenimentele din program este gratuită.

Spectacole din țări precum Italia, Argentina, Ungaria, Olanda sau Belgia, iar din România din Alba Iulia, Satu Mare, București sau Arad sunt prezentate în centrul Clujului în cea de-a doua zi de WonderPuck 9. Cei mici sunt așteptați alături de familii la scenele din Piața Unirii și Muzeul de Artă, clujenii se pot bucura în zona Muzeul de Artă – Piața Unirii – strada Universității și strada Mihail Kogălniceanu de uimitoare spectacole itinerante, iar pentru cei mari sunt pregătite spectacole speciale la scena de pe strada Mihail Kogălniceanu.

Povești clasice, jonglerii, clovni, momente muzicale, ateliere sâmbătă la WonderPuck 9

Programul zilei cuprinde spectacole după povești clasice, jonglerii, clovni, momente muzicale, ateliere (în Piața Unirii și în curtea Muzeului de Artă) și multe altele. Un moment inedit îl constituie marșul bicicletelor Steampunk Transylvania și RentE, programat în fața scenei mari din Piața Unirii, sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20. Imediat după acesta va urma, de la 20.30, pe această scenă, spectacolul „Pinocchio”, susținut de artiștii de la Teatro de Drago din Italia, țara în care s-a născut această poveste.

Pe tot parcursul festivalului, în Piața Unirii și în curtea Muzeului de Artă vor avea loc ateliere de lectură, olărit, cusut, desenat, nutriție, robotică și multe altele.

Programul Festivalului Stradal WonderPuck 9 de sâmbătă, 6 septembrie:

Sâmbătă, 6 septembrie 2025

PIAȚA UNIRII

Scena Mare

11.00 - Cei trei purceluși - Teatrul Prichindel Alba Iulia RO/4+/ 50 min

18.00 Concert - Vocal Colors by Andrada Codorean RO/ Toate vârstele/ 50 min

20.00 - Marșul bicicletelor - Steampunk Transylvania și RentE

20.30 Pinocchio – Teatrul del Drago, Italia- Nonverbal/ 6+ /50 min

Podium

11.00 - Cei trei purceluși - Teatrul Spiriduș Satu Mare, RO/ 2+/ 40 min

12.00 - Galumphing - Manteca al Dente, Argentina, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min.

17.00 - Centuries of Music - Poem songs for young and old, Árpád Bakos și László Rumi, Ungaria, HU/ 8+/ 40 min

19.00 – Bubble Street Cirkus- Juriy Longhi, Italia Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min

SCENA KOGĂLNICEANU

19.00 - Așteptându-l pe Ulise - Asociația ParCoeur și Teatrul Nottara, București, RO/10+/ 1h20 min

21.30 - Bachiu Picchu Quartet - Concert/ toate vârstele/ 50 min

SPECTACOLE ITINERANTE

10.00 - Sirena - Teatrul Magic Puppet, Cluj-Napoca Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

11.00 - FLEUR! - Verenigde Producties , Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min

12.00 - Momente de Commedia, Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

12.30 - Triciclistul, Teatrul pe Roți, Arad, RO/ Toate vârstele/ 50 min

16.00 - FLEUR! – Verenigde Producties , Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min

17.00 - EARTH – StilltLife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

18.00 - FLEUR! – Verenigde Producties , Erwin Carlier - Marie-Anne Dirckx, Belgia, Nonverbal/ Toate vârstele/ 40 min

19.00 - EARTH – Stiltlife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

19.30 - Momente de Commedia, Les Chobeaux, Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

21.00 –-EARTH – StilltLife (Olanda) Nonverbal/ Toate vârstele/ 50 min

MUZEUL DE ARTĂ

11.00 – FORME – ZBENG cultural, RO/ 2+/ 45 min

12.00 – Cei trei purceluși – Teatrul Spiriduș Satu Mare, RO/ 2+/ 40 min

17.00 – Hansel și Gretel – Teatrul de Păpuși „Puck”, Cluj-Napoca, HU/4+/50 min

19.30 – Clovnii petrecăreți – Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, RO/3+/45 min

21.00 – Carnavalul poveștilor – Academia de muzică „Gheorghe Dima”, RO/ 6+ / 50 min

Cea de-a noua ediție a Festivalului Stradal WonderPuck se va desfășura între 5 și 7 septembrie 2025, în centrul Clujului și în Florești.

Accesul la toate manifestările din cadrul festivalului este gratuit.

Proiectul este realizat de Teatrul de Păpuși „Puck” și Asociatia Esua, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, Consiliului Județean Cluj și Lions Club.

