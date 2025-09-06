Întreg județul Cluj, sub cod GALBEN de caniculă. Cât e valabilă avertizarea?

A fost emis un cod galben de caniculă valabil pentru tot județul Cluj. Temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade Celsius.

Final de săptămână cu temperaturi deosebit de ridicate la Cluj|Foto: Depositphotos.com

În prima sâmbătă a acestei toamne, temperaturile sunt în continuare mari la Cluj-Napoca. Maximaele zilei vor atinge 34 de grade Celsius.

Cod GALBEN de caniculă în tot județul Cluj

„Sâmbătă (06 septembrie), în Maramureș, Crișana, în nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade”, a transmis ANM.

Cod galben de caniculă în tot județul Cluj | Foto: meteoromania.ro



Avertizarea este valabilă astăzi, 6 septembrie 2025, între 12.00 și 21.00.

Foto: depositphotos.com

