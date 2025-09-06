Emil Boc inspectează ultimele retușuri de la Școala „Ioan Bob”, înainte ca elevii să revină la clasă

Proiectul de modernizare a școlii „Ioan Bob” din Cluj-Napoca a ajuns la final, iar peste 470 sute de elevi vor începe anul școlar într-un spațiu modern.

Școala „Ioan Bob” este gata să își primească elevii, luni, 8 septembrie 2025 | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Cu această ocazie, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a mers la Școala „Ioan Bob” pentru a vedea cum se fac ultimele retușuri înainte ca elevii să vină în clase, luni 8 septembrie, ziua în care începe anul școlar 2025-2026.

Emil Boc: „Ne asigurăm că tot ceea ce s-a promis se face”

„Am revenit la Școala «Ioan Bob» așa cum am promis. Luni începe școala și vrem să ne asigurăm că tot ceea ce s-a promis se face, pentru ca aici și la alte 16 unități educaționale unde am realizat lucrări de reparații în ceea ce vizează reabilitarea energetică prin PNRR, elevii să poată reveni. Aici mai sunt mici retușuri de făcut”, a transmis Emil Boc, într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a făcut și un scurt tur al interiorului. A intrat prin câteva săli de clasă și în sala de sport pentru a arăta cum se prezintă încăperile.

A mai rămas de făcut curățenie și alte mici retușuri. Toate urmează să fie finalizate la timp.

„Suntem cu ochii pe constructori pentru că clujenii cer calitate într-un oraș care a făcut din educație o prioritate majoră. Avem ceva valoros datorită educației și culturii. Împreună cu colegii mei verificăm și celelalte șantiere, chiar dacă e sâmbătă. Se fac ultimele retușuri. Suntem într-un grafic bun”, a conshis Emil Boc.

CITEȘTE ȘI:

Luni, 8 septembrie, sute de elevi vor beneficia de condiții moderne de studiu în urma încheierii lucrărilor de modernizare.

Practic, lucrările rămase mai vizează mici finisaje de făcut, plus curățenia și organizarea mobilierului, astfel încât din 8 septembrie, copiii vor putea reintra în normalitate la această unitate educațională.

Modernizarea Școlii „Ioan Bob” face parte dintr-un proiect mai amplu derulat de Primăria Cluj-Napoca și care vizează reabilitarea și modernizarea infrastructurii educaționale din municipiu. În total, Primăria investește 90 de milioane de euro – 45 de milioane de euro din fonduri PNRR și 45 de milioane de euro din bugetul local – în modernizarea infrastructurii școlare din Cluj-Napoca.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: