Zelenski nici nu vrea să audă de negocieri cu Putin la Moscova și propune Kievul pentru discuții de pace

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis că nu se va participa la o întâlnite cu Putin la Moscova și a propus Kievul drept loc al negocierilor pentru pace.

Zelenski nu vrea să negocieze cu Putin la Moscova și propune varianta Kiev | Foto: depositphotos.com

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii președintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire, informează sâmbătă dpa, citat de Agerpres.ro.





„El poate veni la Kiev”, a declarat Zelenski pentru canalul american ABC News într-un interviu difuzat sâmbătă.



Liderul ucrainean a spus că el nu se poate duce la Moscova în timp ce țara sa este atacată de Rusia și a subliniat că Putin a propus Moscova ca loc de întâlnire doar ca tactică de tergiversare.

Zelenski, despre propunerea lui Putin să vină la Moscova: „Nu mă pot duce în capitala unui terorist”

„Eu nu mă pot duce la Moscova... în timp ce țara mea este vizată de rachete, de atacuri în fiecare zi. Nu mă pot duce în această capitală a acestui terorist. Este de înțeles și el înțelege asta”, a spus Volodimir Zelenski.



Vorbind în engleză, Zelenski a a spus că în Putin nu se poate avea încredere și că președintele rus „se joacă” cu SUA.

CITEȘTE ȘI:

Președintele ucrainean a îndemnat în repetate rânduri la o întrevedere cu Putin, pentru a negocia un armistițiu în războiul Rusiei împotriva țării sale, război pe care Putin l-a declanșat în februarie 2022.



Potrivit unor surse ucrainene, cel puțin șapte țări s-au oferit să găzduiască o astfel de întâlnire, printre care se numără Turcia, precum și trei țări din Golf, care sunt considerate neutre în acest conflict.



Miercuri, Putin a spus că Zelenski poate veni la Moscova dacă există perspective pentru un rezultat pozitiv.



Susținând vineri un discurs în cadrul forumului economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a pus iarăși sub semnul întrebării utilitatea unor astfel de discuții, contestând din nou legitimitatea lui Zelenski.



Volodimir Zelenski a respins deja joi Moscova drept loc de desfășurare a negocierilor. „Dacă vreți ca o întâlnire să nu aibă loc, atunci invitați-mă la Moscova”, a declarat el.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: