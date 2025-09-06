Atenție, șoferi! Nu veți putea cumpăra rovinietă în noaptea de duminică spre luni. Cât timp este suspendată achiziția taxei de drum?

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează că achiziția rovinietelor va fi suspendată temporat în noapte de duminică spre luni.

Achiziția rovinietei va fi suspendată temporar în noaptea de duminică spre luni | Foto: depositphotos.com

Emiterea rovinietelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/electronice (terminale) va fi suspendată timp de o oră, în noaptea de duminică spre luni, informează Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).





Nu se va putea cumpăra rovinietă timp de o oră

„(...) în intervalul 31.08.2025 (duminică) ora 23.30 - 01.09.2025 (luni) ora 00.30, emiterea rovinietelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată. Această scurtă suspendare este necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei - SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinieta) aplicabil în cazul autoturismelor, ca urmare a prevederilor Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal - bugetare”, se arată într-un comunicat.



Potrivit sursei citate, utilizatorii pot achiziționa rovinieta în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 00.00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: