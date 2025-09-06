Tânăr bătut și amenințat cu un cuțit în Apahida. Agresorul a fost arestat preventiv.

Un adolescent de 19 ani a fost arestat preventiv după ce, în miez de noapte a bătut un bărbat de 22 de ani în Apahida.

Un adolescent a fost arestat preventiv după ce a bătut un tânăr în Apahida | Foto: depositphotos.com

Agresorul l-a amenințat pe bărbat cu un „obiect tăietor înțepător”.

„În jurul orei 00.30 (vineri, 5 septembrie 2025 -n. red.), polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Apahida au fost sesizați, prin apel 112, de un tânăr de 22 de ani, despre faptul că, în timp ce se alfa pe o stradă din localitatea Apahida, ar fi fost agresat fizic de către o persoană de sex masculin. La fața locului polițiștii au constatat faptul că, tânărul de 22 de ani ar fi fost amenințat cu acte de violență de către un tânăr de 19 ani, din localitatea Apahida, ulterior amenințându-l cu un obiect tăietor-înțepător și lovindu-l cu piciorul”, a transmis IPU Cluj.

Bătăușul din Apahida, arestat preventiv

Potrivit sursei citate, la aceeași dată, tânărul de 19 ani a fost reținut, pentru 24 de ore și a fost depus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă.

„În cursul zilei de azi, 6 septembrie a.c., judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile”, a mai transmis ISU Cluj.

Foto: depositphotos.com

