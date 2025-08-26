Revine căldura la Cluj-Napoca. Temperatura maximă va fi de 24 de grade Celsius.

Vremea bună revine la Cluj-Napoca după ce săptămâna a început mai răcoros.

Maxima zilei va fi de 24 de grade Celsius la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro

Marți, 26 august 2025, în Cluj-Napoca temperaturile vor fi mai ridicate față de ziua de ieri.

După ce săptămâna a început mai răcoros, acum temperaturile maxime sunt mai mari.

Maxima zilei va fi de 24 de grade Celsius la Cluj-Napoca, în timp ce minima este de 6 grade Celsius. Cerul va fi mai mult senin, iar viteza vântului va fi de 6 m/s.

Până la ora 10.00, temperaturile vo fi de până la 17 grade Celsius, iar după ora 14.00 se va încălzi și termometrele vor ajunge la 24 de grade Celsius.

