Cea mai rece dimineață de 25 august în România din ultimii aproape 50 de ani. Prognoză meteo pentru Transilvania la început de toamnă.

Începutul acestei zile a reprezentat cea mai rece dimineață de 25 august din România în ultimii 45-50 de ani.

Dimineța pe răcoare în Transilvania

A fost foarte frig în special în Transilvania, unde temperaturile au ajuns foarte aproape de -2 grade Celsius.

„Cea mai rece dimineață de 25 august din ultimii 45-50 de ani! 65 de stații meteo ANM au înregistrat recorduri termice zilnice, majoritatea din Maramureș și Transilvania”, a transmis Meteoplus, într-o postare pe Facebook.

10 recorduri termice lunare;

-1,7°C Miercurea Ciuc, la un pas de recordul absolut pentru temperatura minimă din august (-1,9 grade, 27 august 1980).

La Stația Meteo de la Vlădeasa din județul Cluj, temperatura înregistrată a fost de -1,3 grade Celsius.

Cum va fi vremea în Transilvania la început de toamnă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis un buletin cu prognoza pentru Transilvania și celelalte zone ale României, valabil între 25 august și 7 septembrie 2025.

„La începutul intervalului, valorile termice, atât cele maxime cât și cele minime se vor situa sub mediile multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii august, respectiv o medie regională a maximelor de 21... 24 de grade și minime de 4... 6 grade. Încălzirea va fi semnificativă la final de august, astfel se vor atinge temperaturi maxime de până la 30...32 de grade, iar minimele vor fi în general de peste 12... 13 grade.

La început de septembrie media zilnică a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade, iar pe timpul nopților vor fi valori de 10... 12 grade. Până la finalul lunii august doar cu totul izolat vor mai fi ploi de scurtă durată. Probabilitatea pentru ploi va fi în creștere în a doua săptămână, în special după data de 3 septembrie”, a transmis ANM.

