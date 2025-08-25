Ultima săptămână de vară începe răcoros la Cluj-Napoca. Maximele zilei vor fi de 20 de grade Celsius.

Ultima săptămână din luna august începe răcoros la Cluj-Napoca. Toamna începe să bată la ușă.

Început răcoros la Cluj-Napoca în ultima săptmămână de vară| Foto: monitorulcj.ro

Luni, 25 august 2025, vremea la Cluj-Napoca va fi mai rece față de ultima săptămână.

Azi, temperaturile maxime vor ajunge la pragul de 20 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 5 grade Celsius.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, iar viteza vântului va fi de 14 m/s.

Până la ora 10.00, temperaturile maxime vor fi de circa 14 grade Celsius, iar după ora 13.00, termometrele vor arăta aproximativ 20 de grade Celsius.

