Înnorat în prima parte a zilei, ploaie în a doua. Cum va fi vremea astăzi, 22 august.

Locuitorii municipiului Cluj-Napoca vor avea parte de o zi ploioasă.

Prognoza meteo pentru Cluj-Napoca|Foto: monitorulcj.ro

Celor care au de gând să iasă astăzi în oraș în a doua parte a zilei, le este recomandat să aibă la ei câte o umbrelă.

Asta pentru că, începând cu ora 15:00 și până după miezul nopții, sunt așteptate ploi continuu care se vor întinde până mâine dimineață.

În prima parte a zilei, doar temperatura resimțită va aminti de vară că este vară. Maxima preconizată va fi de 25 de grade, dar care va ajunge chiar la 16 grade spre finalul zilei.

