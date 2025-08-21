Vreme caldă la Cluj-Napoca. Temperaturile maxime depășesc 30 de grade Celsius.

Va fi o zi călduroasă în Cluj-Napoca, joi, 21 august 2025. Temperaturile maxime vor ajunge la 31 de grade Celsius.

Temperaturile vor depăși 30 de grade la Cluj-Napoca | Foto: monitorulcj.ro





Dimineața este puțin mai răcoroasă, cu temperaturi ușor sub 20 de grade Celsius la Cluj-Napoca.



De la ora 10.00 începe să se încălzească în oraș, până spre mijlocul zilei când temperaturile maxime vor ajunge la 31 de grade Celsius, potrivit ANM.

Cerul va fi însorit, temperatura minimă a zilei va fi de 12 grade Celsius, iar viteza vântului va fi de 7 m/s.

