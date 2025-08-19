Scandalul crucii întoarse la Untold ia amploare. Consilier județean PNL Cluj: „O linie roșie”. Preot: „Trebuie să existe o cenzură morală a bunului simț”.

Revoltă la Cluj. Un consilier județean PNL Cluj îi acuză pe unii artiști de la Untold că au batjocorit simbolurile religioase și cere organizatorilor festivalului „să garanteze că nu vor mai fi blasfemii pe scenă”.

În timpul shw-ului lui Oscar pe scena Alchemy a apărut pe ecrane două imagini șocante: una cu Iisus Hristos răstignit și una cu o cruce întoarsă pe care se afla Mântuitorul| Foto: Tik Tok

Bashar Molhem, consilier județean (PNL Cluj), a condamnat gestul și susține că „simbolurile religioase nu sunt divertisment”.

„Am așteptat câteva zile, dar simt aceeași revoltă”

Consilierul județean Bashar Molhem| Foto: Bashar Bolhem - Facebook

„De la muzică la revoltă. Simbolurile religioase nu sunt divertisment! Am mers la Untold cu gândul să mă bucur de muzică, de atmosferă, de energia acelui moment în care Clujul devine capitala bunei dispoziții. Dar am trăit și un episod care m-a durut profund: pe scenă, un solist a batjocorit semnul Sfintei Cruci. Am așteptat câteva zile ca să pot privi lucrurile cu calm, dar și astăzi simt aceeași revoltă. Cred din toată inima în Dumnezeu. Și stiu că milioane de români cred și simt la fel.

Da, fiecare artist are dreptul să se exprime. Dar nimeni nu are dreptul să batjocorească Sfânta Cruce. A batjocori Crucea este o lipsă de respect la adresa lui Dumnezeu și la adresa oamenilor credincioși. E o rană pentru cei care văd în cruce speranță, putere, iubire. A fost o linie roșie care nu trebuia și nu trebuie trecută cu vederea. Tinerilor trebuie să le fie promovat respectul, toleranța și bunul simț într-o societate și așa scindată de ură, dezbinare și agresivitate. De aceea spun clar: organizatorii festivalurilor nu trebuie să mai permită asemenea gesturi. Ei au obligația să garanteze că nu vom mai avea parte de blasfemii pe scenă. Credința nu e o glumă”, a scris Bashar Molhem pe o rețea de socializare.

La Untold, un artist a proiectat o cruce întoarsă cu Iisus Hristos răstignit

Imagine cu Iisus Hristos răstignit, pe una din scenele Untold din fața Sălii Polivalente| Foto: Tik Tok

Scene neașteptate au avut loc pe scena Alchemy a festivalului Untold, acolo unde un artist a proiectat în fața a mii de oameni o cruce întoarsă pe care se afla Iisus Hristos răstignit.

Untold, unul dintre cele mai cunoscute festivaluri din Europa, a avut loc la începutul lunii august în Cluj-Napoca. Orașul a vibrat sub ritmurile celor mai cunoscuți artiști atât din România, cât și internaționali. Totuși, unul dintre momentele desfășurate pe scena „Alchemy” a stârnit indignare în rândul oamenilor.

În timpul show-ului lui Oscar pe scena Alchemy a apărut pe ecrane două imagini șocante, care i-a indignat pe cei prezenți: una cu Iisus Hristos răstignit și una cu o cruce întoarsă pe care se afla Mântuitorul. În acel moment, pe scenă se afla și trapper-ul IAN, cu care Oscar are un videoclip.

Crucea întoarsă cu chipul Mântuitorului la Untold. Ooamenii i-a acuzat pe artiști de blasfemie| Foto: Tik Tok

Videoclipul a stârnit un val de reacții dure în mediul online, oamenii acuzându-i pe artiști de blasfemie.

Preot: Crucea și simbolurile creștine sunt mult mai puternice decât ale altor religii

Preotul Bogdan Ivanov, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca susține că, potrivit datelor oferite de organismele internaționale, „creștinismul este religia cea mai persecutată la nivel global, iar intensitatea acestor forme de persecuție este fără precedent în toată istoria de două mii de ani a creștinismului”.

„De multe ori creștinismul este mai puțin reactiv atunci când îi sunt defăimate propriile elemente identitare, decât alte religii, care răspund chiar cu violență. Aceasta se datorează contextului tot mai secularizat al societății, care duce printre altele și la scăderea atașamentului comunităților creștine față de propriile valori. Într-un astfel de context, creștinii fie trăiesc indiferent față de un act blasfemiator, fie se raportează la acesta prin prisma vastei experiențe istorice, în care creștinismul a trăit diferite forme de prigoană, fie reacționează la fel de agresiv. De ce crucea și simbolurile creștine sunt cele mai defăimate? Răspunsul este unul simplu: sunt mult mai puternice, decât ale altor religii și încă mai spun ceva despre dimensiunea transcendentală a vieții, inclusiv omului secularizat”, a spus Ivanov pentru monitorulcj.ro.

Apel la conștiință

„Înainte de a face apel la caracterul ilegal al oricărei forme de defăimare a simbolurilor religioase, trebuie să facem apel la conștiință. În privința exprimării libere și a creativității artistice, pe care creștinismul nu doar că le respectă, dar le-a și pus în valoare prin marile capodopere ale umanității, din start trebuie să existe o cenzură morală a bunului simț. Artistul trebuie să își pună în forul lui interior întrebarea dacă nu cumva prin actul său creator lezează sensibilitățile celor de lângă el sau aduce defăimare simbolurilor pe care o mare parte din cei care îl privesc încă le respectă. Fiecare om are propriul univers spiritual în care se regăseşte, o lume în care nu se poate intra oricum şi care nu poate fi exteriorizată, fără riscul profanării. Pentru credincioși, sacrul nu este un simplu material cultural, ci o dimensiune profundă a identității și a sensului vieții”, a adăugat Ivanov.

Degeaba avem legi dacă ele nu sunt dublate de lecția bunului simț

„Cu toate că trăim în democrație trebuie să știm că ea nu vine fără lecții sau fără cenzură, iar aceasta este cea a bunului simț. Lecţia cea mai importantă a democraţiei, pe care trebuie să o învăţăm este aceea că libertatea mea se încheie acolo unde începe libertatea celuilalt. Degeaba avem legi, dacă ele nu sunt aplicate sau nu sunt asumate și de conștiința celor care trăiesc sub protecția lor sau dacă nu sunt dublate de lecția bunului simț”, a mai susținut preotul.

Bogdan Ivanov a reamintit că există legi care menționează că „în România sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acțiuni de defăimare și învrăjbire religioasă, precum și ofensa publică adusă simbolurilor religioase”.

„Până să facem apel la lege mai bine să facem apel la fiecare dintre noi să găsim calea bunei conviețuiri, în care arta, de orice fel ar fi ea, ar trebui să ne aducă mai aproape unul de celălalt și nu să ne dezbine sau să ne rănească în forul nostru interior”, a adăugat Ivanov.

Scandaluri și acuzații de blasfemie și în teatru

Spectacolul „Proorocul Ilie”, montat la Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti (TNB), a fost criticat de Biserica Ortodoxă Română, care susține că „a luat act cu mâhnire de utilizarea defăimătoare a simbolurilor religioase creștine în timpul interpretării piesei de teatru.

Pe site-ul său, Teatrul Național București scrie că „spectacolul este nerecomandat minorilor sub 18 ani”, având scene „care îi pot afecta emoțional, limbaj licențios, scene cu conotație sexuală”.

„Spectacolul «Proorocul Ilie» nu își propune să aducă vreo ofensă credinței creștine sau oricărei alte convingeri religioase. Este un demers artistic care încurajează toleranța, dialogul și o înțelegere mai profundă a complexității spiritului uman. Unele imagini apărute pe platformele sociale au fost scoase din contextul real al spectacolului, prezentând fragmente izolate într-un mod care distorsionează mesajul artistic al montării”, spuneau reprezentanții teatrului.

Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a adăugat că spectacolul nu are nicio intenție de blasfemie sau lipsă de respect față de valorile religioase.

La acea vreme, Patriarhia preciza că „respectarea simbolurilor creștine constituie un act spiritual și cultural important și necesar într-o lume tot mai secularizată și înclinată spre o interpretare lipsită de discernământ a vieții spirituale”.

