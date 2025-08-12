Hoții de la UNTOLD, prinși înainte să o „taie” din Cluj. Au furat multe bijuterii. VIDEO

Patru hoți din străinătate au furat bunuri de valoare la UNTOLD și erau cât pe ce să scape, însă au fost prinși pe ultima sută de metri, în Aeroportul Cluj.

Patru străini au furat mai multe bijuterii la UNTOLD | Foto: captură video IPJ Cluj

Patru cetățeni străini au fost prinși la Cluj-Napoca, chiar înainte să părăsească orașul, după ce au furat în timpul festivalului UNTOLD.

Metoda hoților: una clasică. Au furat bunuri de mici dimensiuni, precum lănțișoare pe care le-au smuls direct de la participanții de la festival.

Hoții de la UNTOLD, prinși la Aeroportul Cluj înainte să plece cu prada

„În perioada 7-10 august a.c., cu ocazia unui festival de muzică desfășurat în Cluj-Napoca, au fost înregistrate 16 sesizări privind furtul unor bijuterii. În acest context, polițiștii care acționau în zona festivalului au desfășurat activități informativ-operative pentru identificarea rapidă a persoanelor implicate.

Ca urmare a acestor demersuri, în seara zilei de 10 august a.c., polițiștii Biroului de Investigații Criminale au depistat un bărbat de 44 de ani, cetățean străin, bănuit că ar fi comis mai multe dintre faptele semnalate. Continuând cercetările, s-a stabilit că acesta ar fi acționat împreună cu alte trei persoane. Astfel, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, cei patru hoți au venit în România cu avionul la Cluj, iar la întoarcere trei dintre aceștia au fost prinși în timpul controlului de securitate.

După controlul bagajelor, asupra lor au fost descoperite mai multe bunuri, printre care 18 lănțișoare din metale prețioase ce prezentau urme de rupere, parfumuri, cartușe de țigarete, pachete de cafea, precum și alte bunuri.

„În urma probatoriului administrat, și față de cele trei persoane a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore”, a mai transmis IPJ Cluj.

