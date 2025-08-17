Accident rutier cu un autobuz și trei mașini în Cluj-Napoca. Un bărbat și o femeie au ajuns la spital.

Trei mașini și un autobuz au fost implicate într-un accident rutier, duminică, 17 august în Cluj-Napoca.

Accident rutier în patru în Cluj-Napoca. Au fost implicate trei mașini și un troleibuz | Foto: ISU Cluj

Accidentul rutier s-a petrecut pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca.



Crambol în 4 pe o stradă din Cluj-Napoca: un autobuz și trei mașini avariate

„La fața locului au ajuns două autospeciale cu modul de descarcerare și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Cluj. Aici au găsit trei autovehicule și un troleibuz avariate, fără persoane încarcerate în acestea. Un bărbat și o femeie cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, au fost consultate de către echipajele SAJ, ulterior fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Conform primelor evaluări acestea erau conștiente și cooperante”, a transmis ISU Cluj.

Conform sursei citate, din troleibuz nu au fost persoane care să solicite consult îngrijiri medicale.

