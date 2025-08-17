Accident rutier în Aghireșu. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital.

Un accident grav s-a petrecut sâmbătă, 16 august, în localitatea Aghireșu. În urma evenimentului, un bărbat a ajuns în stare critică la spital.

Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital în urma uni accident rutier în comuna Aghireșu | Foto: ISU Cluj

Un grav accident rutier s-a petrecut sâmbătă în comuna clujeană Aghireșu.

La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au găsit un autoturism avariat, ieșit în afara părții carosabile, iar ocupanții au fost scoși de localnici din acesta.

Bărbat în stare gravă. A fost dus de urgență la spital

„Au fost consultați la locul accidentului doi bărbați în vârstă de aproximativ 20 și 30 de ani, dintre care unul era necooperant și prezenta traumatisme multiple. Acesta era în stare gravă și a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri de specialitate. Cel de-al doilea bărbat a refuzat transportul la spital”, a transmis ISU Cluj.

