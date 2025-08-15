Accident rutier la ieșire din Cluj-Napoca spre Feleacu. O femeie a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina.

O mașină s-a răsturnat, vineri, 15 august, la ieșirea din Cluj-Napoca spre Feleacu.

O mașină s-a răsturnat la ieșire din Cluj-Napoca înspre Feleacu | Foto: ISU Cluj

Un accident rutier s-a petrecut, vineri, la ieșire din municipiul Cluj-Napoca, înspre localitatea Feleacu.

Mașină răsturnată la ieșirea din Cluj-Napoca spre Feleacu. O femeie a ajuns la spital

La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, unde au găsit un autoturism răsturnat pe plafon în afara părții carosabile, fără persoane încarcerate în acesta.

„Două persoane au fost consultate de către exhipajul SAJ, dintre care o femeie, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Conform primei evaluări aceasta era în stare de conștiență și cooperantă”, a transmis ISU Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: