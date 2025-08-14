Cod GALBEN de caniculă în Cluj. Temperaturile maxime ajung la 34 de grade Celsius.

Joi continuă să fie foarte cald la Cluj-Napoca. A fost emis cod galben de caniculă, iar temperaturile maxime vor ajunge la 34 de grade Clesius.

Clujul, sub cod galben de caniculă | Foto: monitorulcj.ro

Azi, 14 august 2025 nu scămpăm de căldura mare la Cluj-Napoca deoarece a fost emis un cod galben de caniculă (valabil pentru întreg județul), iar temperaturile maxime vor atinge 34 de grade Celsius.

Cerul va fi mai mult senin, minima zilei va fi de 16 grade Celsiuls, iar viteza vântului va fi de 6m/s.

Cod GALBEN de caniculă la Cluj

„Joi (14 august) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, a transmis ANM.

A fost emis cod galben de caniculă valabil pentru întreg județul Cluj, joi, 14 august 2025 | Foto: meteoromania.ro

Avertizarea este valabilă astăzi, 14 august 2025, între 12.00 și 21.00.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: