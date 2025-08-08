Vreme frumoasă și maxime de 35 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se încălzește treptat, iar maximele termice vor ajunge la 35 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru vineri, 8 august|Foto: Depositphotos.com

Vineri, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă și va deveni călduroasă.

Cerul va fi variabil, cu unele înnoări în sudul țării și senin în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zonele montane înalte.

Temperaturile maxime se vor situa între 26 - 35 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 - 22 de grade Celsius.

În Cluj, vremea va fi plăcută, cu o atmosferă însorită și cer predominant senin. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor indica 29 de grade Celsius, în timp ce minima termică va ajunge la 14 grade Celsius. Nu sunt șanse de precipitații.

Pa parcursul weekendului, în zilele de sâmbătă și duminică, vom avea parte de mult soare și vreme bună, iar maxime termice vor varia între 32 – 34 de grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: