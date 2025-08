Sistem de plată, check-in și acces la UNTOLD X, ediția aniversă a festivalului de la Cluj. Locațiile de e unde îți poți ridica brățara.

A rămas mai puțin de o săptămână până la startul ediției aniversare a festivalului UNTOLD de la Cluj.

Sistem de plată, check-in și acces la UNTOLD X | Foto: UNTOLD

UNTOLD, festivalul care ocupă locul 3 în clasamentul celor mai mari festivaluri din lume, se pregătește pentru ediția aniversară UNTOLD X, care marchează 10 ani de amintiri, emoții și momente legendare. Universul magic al muzicii se deschide din nou la Cluj-Napoca, pentru cea mai spectaculoasă ediție UNTOLD de până acum, care va avea loc între 7 și 10 august.

Creatorii UNTOLD prezintă detalii importante privind accesul la eveniment, sistemul de plată și sfătuiesc fanii să aleagă variantele de Check-in și Top-up online pentru a beneficia de un acces mai rapid în universul magic al festivalului.

Organizatorii subliniază că doar fanii înregistrați în formularul de Check-in (online sau la locație) pot primi brățara de festival, pe baza unui abonament sau bilet de o zi, cu un cod de bare valid și o carte de identitate.

Cei care au cumpărat mai multe abonamente sau bilete pot efectua Check-in-ul și pentru prieteni. În cazul în care posesorul unui abonament sau bilet dorește să-l transfere către o altă persoană, acesta trebuie să selecteze opțiunea de Transfer Bilet din contul său de Check-in și să completeze datele persoanei care va primi biletul.

După realizarea cu succes a Check-in-ului online, fanii își pot crea propriul Portofel de Festival. Astfel, fiecare participant își poate depune în avans bani pentru festival, prin selectarea serviciului de Top-up Online. Suma încărcată va fi transferată și activată pe brățara de festival la orice punct de Credit Point din festival. Această modalitate de încărcare va fi disponibilă și în timpul festivalului și poate fi accesată direct de pe telefon din aplicația UNTOLD.

Procedura de Check-in online poate fi efectuată înainte de deschiderea festivalului, fanii care aleg să îl facă la fața locului vor achita o taxă de 125 RON, iar plata se va putea face exclusiv cu cardul la punctele dedicate de plată.

Organizatorii pun la dispoziția participanților spații de depozitare amplasate în afara festivalului, chiar lângă punctul de acces. Fanii pot închiria un locker pentru toate cele patru zile de festival pentru 150 RON sau pentru o zi, în schimbul a 50 de lei.

Tinerii sub 18 ani trebuie să aibă la ei, pe lângă abonament sau bilet, actul de identitate și documentul care atestă acordul părinților, descărcabil de pe link-ul: https://untold.com/info/8137e352-683d-4156-a423-075e9adacdaa

Minorii sub 14 ani trebuie să vină însoțiți de un părinte și să dețină un bilet valid. Accesul în festival pentru minorii sub 14 ani este permis doar dacă sunt însoțiți de un părinte/tutore.

Copiii sub 7 ani au intrare gratuită la festival.

PROGRAM PRE-FESTIVAL PENTRU RIDICAREA BRĂȚĂRILOR:

Organizatorii au pregătit un program pre-festival pentru ridicarea brățărilor. Fanii cu abonamente General Access sau VIP și Check-in-ul online își pot ridica brățările în avans din:

CLUJ-NAPOCA:

Agenția Memorandumului (Str. Memorandumului, Nr. 1): 2-3 august 2025, între orele 10.00 - 20.00

CLUJ-NAPOCA:

IULIUS MALL, Cluj-Napoca: 2-5 august 2025, între orele 12.00 - 22.00

PLATINIA Shopping Center, Cluj-Napoca: 2-5 august 2025, între orele 12.00 - 22.00

BUCUREȘTI:

Agenția Banca Transilvania (AFI Cotroceni, B-dul Vasile Milea, Nr. 4): 2-3 august 2025, între orele 10.00 - 20.00

Agenția Banca Transilvania ( Park Lake Mall, B-dul. Liviu Rebreanu, Nr. 4): 2-3 august 2025, între orele 10.00 - 20.00

( Agenția Banca Transilvania (Mega Mall, Bd. Pierre De Coubertin, Nr 3-5): 2-3 august 2025, între orele 10.00 - 20.00

Aceste puncte de ridicare a brățarilor de festival sunt disponibile doar pentru persoanele de peste 18 ani, care dețin abonamente General Access sau VIP, cu Check-in online.

CLUJ-NAPOCA:

Parcul Central „Simion Bărnuțiu”: 5-6 august 2025, între orele 12.00 - 22.00

Acest punct de ridicare a brățarilor de festival este disponibil pentru minori si persoanele de peste 18 ani, care dețin abonamente General Access sau VIP, cu Check-in online.

Copii cu vârsta sub 7 ani au acces liber în festival, dar este necesar sa fie insoțiți de un părinte, iar cei cu vărsta peste 7 ani au nevoie de un abonament sau bilet de o zi, plus acord parental completat și predat la punctul de ridicare. Sub 14 ani, este necesar ca aceștia să fie însotiți, la ridicarea brățării și pentru a avea acces în festival, de un părinte/tutore.

PROGRAM FESTIVAL PENTRU RIDICAREA BRĂȚĂRILOR:

Parcul Central „Simion Bărnuțiu”: 7-10 august 2025, între orele 15.00 - 04.00

Sistemul de plată de la UNTOLD este oferit cu sprijinul Băncii Transilvania și este integrat cu sistemul de acces pentru a oferi mai multă siguranță participanților. Visa este cardul oficial al festivalului, iar utilizatorii acestuia primesc diverse beneficii în cele 4 zile și 4 nopți de distracție. Brățara de festival este realizată din plastic reciclat (RPET).

Pentru a evita aglomerația, se recomandă opțiunea de Top-up online.

Nu este permis accesul în festival cu: substanțe interzise, alcool, sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant), biberoane, umbrele, produse cosmetice inflamabile, rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm X 21 cm X 12 cm, conserve, artificii, lasere, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, bannere susținute de bețe, scaune, lanțuri, articole pirotehnice, mâncare sau băuturi, animale, aparate foto sau video profesionale, inclusiv DSLR-uri cu obiective detașabile, orice obiecte care în pot răni alți participanți.

Toți fanii sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte interzise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul festivalul. Lista completă a obiectelor interzise poate fi consultată pe site-ul oficial al festivalului https://untold.com.

Este permis accesul cu medicamente însoțite de prescripție medicală, insulină, picături pentru uz medical, spray inhalator pentru astm, doar dacă posesorii prezintă o scrisoare medicală sau un document echivalent și în cantitatea maximă recomandată zilnic.

Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea festivalului vor verifica în detaliu fiecare participant, iar orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi reținute la poartă, fără ca organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru acestea.

Ediția aniversară a festivalului UNTOLD, festival care ocupă locul 3 în lume în clasamentul oficial Top 100 Festivals, va începe joi, 7 august 2025, la ora 16.00.

În toate cele 4 zile și 4 nopți de distracție, accesul în festival se face între orele: 16.00 - 05.00.

