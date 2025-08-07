Vreme capricioasă cu maxime de 33 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține instabilă, cu episoade scurte de ploi, iar maximele vor ajunge la 33 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru joi, 7 august|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 7 august, temperaturile se vor situa în jurul celor specifice pentru data din calendar, iar în sudul-estul ţãrii disconfortul termic va fi ridicat.

Cerul va fi variabil, însã în a doua parte a zilei şi seara vor fi înnorãri și se vor semnala averse şi descãrcãri electrice local în zonele montane. Izolat, cu precădere în Oltenia şi Muntenia, cantitãţile de apã vor fi de 15…25 l/mp. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare pe parcursul zilei.

Temperaturile maxime se vor încadra între 24 - 33 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 7 - 22 de grade Celsius.

În Cluj, avem parte de o atmosferă plăcută, chiar dacă predominant închisă și marcată de înnorări, dar cu șanse reduse de precipitații.

Astfel, cerul va fi variabil, cu înnorări locale și temporare, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului.

Temperaturile maxime vor ajunge la 27 de grade Celsius, în timp ce minima termică va indica 14 grade Celsius.

De vineri, soarele încălzește mai puternic, iar cerul va fi predominant senin, fără șanse de precipitații, astfel că în weekend temperaturile maxime se vor situa între 30 și 34 de grade Celsius.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: