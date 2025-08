Clujul rămâne casa UNTOLD! Ediția aniversară a festivalului, aproape de start

Au mai rămas două zile până la debutul UNTOLD X, ediția aniversară a festivalului de la Cluj-Napoca.

Main Stage-ul UNTOLD X, ediția aniversară a festivalului de la Cluj | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Reprezentanții Untold Universe au oferit detalii, marți 5 august 2025, despre ediția cu numărul 10, o ediție specială, care aduce pe scena principală unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2025.

Evoluția UNTOLD de-a lungul anilor

Bogdan Buta, CEO Untold, a punctat câteva momente cheie despre festivalul de-a lungul timpului.

„A fost o călătorie interesantă. Au însemnat mult pentru noi acești 10 ani. Am depășit provocări de la ceea ce însemna imaginea țării, lipsa de know-how pentru show-uri la acest nivel. Recunoașterile au venit de la prima ediție. Este o realizare. De la prima ediție am promovat cultura și tradițiile populare. Am introdus partea de fantasy, element care a îmbunătățit toată experiența. Au fost show-uri unice. Avicii a fost pentru prima dată, în România. La Untold, Armin a bătut record după record cu numărul de ore petrecut pe scena principală. Imagine Dragons. Mulți artiști spun că show-urile lor de la Untold sunt cele mai bune din cariera lor. Este ca și cum am avea o echipă în Uefa Champion League sau NBA. Premierele au fost importante. Sărbătorim 10 ani se show-uri unice, campanii de bine”, declarat Bogdan Buta.

CEO-ul festivalul a mai menționat că UNTOLD va rămâne la Cluj.

„Clujul va fi tot timpul casa Untold. Aici va rămâne acasă pentru noi. Este doar începutul unei noi ere, o nouă decadă. Mai multe detalii vor fi anunțate în perioada ediției 2025 a festivalului”, a mai spus Bogdan Buta.

Edy Chereji, cofondator al festivalului, a afirmat că Untold este cel mai titrat festival din România.

„E o poveste frumoasă pentru Cluj, România, pentru tot ceea ce înseamnă entertainment. Suntem mândri că am fost votați din nou și suntem al treilea festival din lume, alături de Tomorrowland. Un produs născut la Cluj a ajuns în top (…) În România, cu siguranţă nu există un festival mai titrat, mai premiat decât Untold şi cred că nici în Europa sau, dacă există, oricum suntem umăr la umăr. Apropo de topurile internaţionale, dacă segmentăm pe continente, noi suntem acum pe locul trei în lume, iar în faţa noastră este TomorrowLand. Asta înseamnă că, în Europa, suntem pe poziţia a doua. Aşa că, fără îndoială, în zona aceasta a Europei, cu siguranţă suntem cel mai important jucător. Suntem mândri că un produs care s-a născut aici în Cluj cucereşte lumea entertainment, e ceva de care suntem tare mândri şi bucuroşi”, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, Edy Chereji, cofondator şi organizator al UNTOLD.

La UNTOLD X sunt aşteptaţi 100.000-110.000 de spectatori zilnic, ceea ce înseamnă aproape o jumătate de milion de oameni în cele patru zile de festival.

La ediția din acest an vom avea un artist internațional invitat surpriză, vineri, iar sâmbătă va fi organizat un moment special decicat lui Avicii. Pentru tot ceea ce a însemnat cariera artistului.

Scena recordurilor la UNTOLD X

Este din nou cea mai mare scenă de festival din România. Are peste 100 de metri, deschiderea ei și 34 de metri înălțime, iar la această ediție vor și și peste 1.000 de mp de ecrane LED. Va fi și cel mai mare număr de lumini posibile pe o scenă principală din Europa, 1.100 de lumini.

Renumele UNTOLD a depășit deja granițele României, din 2024, festivalul a ajuns și în Dubai, unde Armin Van Buuren a mixat pe Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume.

Festivalul UNTOLD a ajuns la cea de-a 10-a ediţie şi în acest an se desfăşoară în perioada 7-10 august, la Cluj-Napoca.

