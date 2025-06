Ritmuri pentru suflet și mesaje cu impact. A doua zi Jazz in the Park, între afrobeat, introspecție și solidaritate.

A doua zi a festivalului Jazz in the Park a fost despre ritm, umanitate și mesaje care contează.

Peste 7.000 de oameni s-au bucurat sâmbătă de concerte live, activități culturale și întâlniri memorabile în Parcul Etnografic „Romulus Vuia” din Cluj-Napoca, de la amiază, până la miezul nopții. Kokoroko și Seun Kuti & Egypt 80 au fost headlinerii serii și au transformat pe Hill Stage într-un loc cu totul aparte.



La finalul zilei, într-un moment de maximă energie, Seun Kuti - fiul legendarului Fela Kuti - a transmis un mesaj puternic de libertate și apărare a drepturilor omului: „Free Gaza. Free Europe from right-wing fascism. If Europe îs free, then Gaza, Congo, Sudan will be ok.”

Cei de la Kokoroko au bucurat publicul cu un concert care a îmbinat afrobeat, jazz și soul într-o atmosferă caldă și hipnotică, la apus. Pe Backyard Stage, Alabaster DePlume a adus pe scenă nu doar muzică și poezie, ci și momente de introspecție, și un mesaj clar de solidaritate pentru Palestina. Tot sâmbătă a avut loc prima rezidență artistică din istoria festivalului: JazzyBIT & DJ K-Lu au explorat combinații de jazz și beat-uri electronice, într-un set dinamic și neașteptat.

Scenele Jazz in the Park au fost sâmbătă pline de energie, cu ritmuri diverse care au purtat publicul printr-o întreagă paletă de stări. Moonlight Breakfast, Jazzbois, Berti Barbera, Pasha Fedotov Quartet, fiecare dintre aceștia au adus un vibe aparte zilei.

Recomandări de duminică - ultima zi Jazz in the Park 13

Ultima zi a festivalului începe cu un moment special, în stilul inconfundabil al Adei Milea. De la ora 13:30, pe Friends Stage, Ada Milea și Berti Barbera propun un spectacol muzical inspirat din Amintiri din Copilărie de Ion Creangă - o combinație de concert, teatru și multă joacă, care promite să ne deschidă ziua cu zâmbete.

Duminică seara va avea loc unul dintre cele mai speciale concerte ale Jazz in the Park 13. Pe Hill Stage, de la ora 19:30, JazzyBIT & Omar Sosa - o colaborare internațională construită pe o prietenie artistică de aproape un deceniu - prezintă rezultatul rezidenței Jazz în the Park. Omar Sosa, celebrul pianist cubanez cu șase nominalizări la Grammy, și trio-ul JazzyBIT au lucrat împreună la un proiect original format din nouă piese: cinci semnate Omar Sosa și patru compoziții JazzyBIT.

Concertul va veni și cu reinterpretări creative ale unor piese cunoscute - romanești și internaționale - și cu invitați surpriză.

Festivalul va încheia ediția, la Hill Stage, cu Nneka (ora 22:15), artistă nigeriană cu o voce inconfundabilă, cunoscută pentru mesajele sociale puternice și stilul său inedit, între soul, reggae și hip-hop.

