Nume sonore, pentru prima dată în România la Jazz in the Park. Al doilea val de artişti confirmați.

Un al doilea val de artişti este anunţat de organizatorii Festivalului Jazz in the Park, care va avea loc la Cluj în perioada 6-8 iunie 2025.

Jazz in the Park, o nouă ediție cu un lineup de excepție|Foto: Jazz in the Park - Facebook

„Nneka, Marcos Valle, Omar Sosa & JazzyBIT & DJ K-lu, Delvon Lamarr Organ Trio, Sandra Sangiao, Jacob Karlzon Trio, Jazz Family Trio «ShekBand» şi David Luca Quartet se alătură lineup-ului celei de-a 13-a ediţii Jazz in the Park Festival, care va avea loc în 6-8 iunie 2025, în Parcul Etnografic «Romulus Vuia» din Cluj-Napoca”, potrivit unei informări publicate de organizatorii festivalului.

Jazz in the Park, o nouă ediție cu un lineup de excepție

După un prim anunţ de lineup, cu nume mari ale muzicii precum Ibrahim Maalouf, Kokoroko sau Bireli Lagrene printre capetele de afiş, festivalul revine acum cu o serie de nume din jazzul internaţional şi o veste importantă: începând cu 3 aprilie, vor fi disponibile biletele de o zi pentru fiecare dintre cele trei zile de festival.

Potrivit sursei citate, Nneka, este o artistă nigeriană stabilită în Germania, cunoscută pentru muzica încărcată de mesaj, care combină soul, hip-hop, afrobeat şi reggae într-un stil inconfundabil. Versurile ei vorbesc despre identitate, iubire, politică şi rezilienţă şi este una dintre cele mai aşteptate prezenţe la Cluj-Napoca.

De asemenea, Marcos Valle este unul dintre cei mai mari compozitori şi performeri din istoria muzicii braziliene. Reprezentant al generaţiei de aur bossa nova, a dus acest stil în jazz, funk, disco şi chiar rock psihedelic. Cu o carieră de peste 60 de ani şi colaborări cu artişti precum Sarah Vaughan sau Chicago, Valle este o figură emblematică, redescoperită recent de generaţiile tinere prin colaborările cu labelul Jazz Is Dead.

Jazz the Park este un festival manifest care combină muzica bună cu promovarea de valori pozitive în comunitate. Festivalul a găzduit până acum peste 500 de concerte de jazz cu artişti internaţionali şi este astăzi unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. În 2019, Jazz in the Park a câştigat trofeul categoriei „Best Small European Festival”, la cea de-a XI-a ediţie a prestigioasei competiţii European Festival Awards. A devenit, astfel, primul festival de jazz din Europa - şi implicit din România - care a obţinut o distincţie la acest eveniment. De asemenea, festivalul a fost finalist de 5 ori la aceeaşi categorie, ultima nominalizare fiind chiar pentru ediţia de anul trecut.

