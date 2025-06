„Jazz in the Park” a început cu un spectacol memorabil la Cluj-Napoca

Jazz in the Park şi-a deschis porţile în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca, vineri, fiind prezenţi la eveniment aproximativ 6.500 de oameni.

„Festivalul «Jazz in the Park» şi-a deschis porţile cu una dintre cele mai frumoase zile trăite până acum în Parcul Etnografic din Cluj-Napoca. Vineri, peste 6.500 de oameni au venit să descopere bucuria muzicii live în mijlocul naturii, într-un festival autentic, cald, memorabil. Ediţia cu numărul 13 a început sub semnul unui vibe greu de descris în cuvinte: un amestec de energie bună, curiozitate şi seninătate. Cel mai aşteptat moment al serii a fost concertul susţinut de Ibrahim Maalouf & Trumpets of Michel-Ange - o experienţă intensă şi emoţionantă, la finalul căreia artistul a invitat publicul la un moment de reculegere pentru victimele conflictelor din Orientul Mijlociu. A fost un gest de compasiune care a unit în tăcere peste 4.000 de oameni, luminând seara cu lanternele de la telefoanele aprinse”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de organizatori.

Potrivit sursei citate, pe aceeaşi scenă, publicul a descoperit Transylvania Jazz Orchestra - prima orchestră de jazz fondată din Cluj şi a doua din ţară, coordonată de prof. Dima Belinski. Formată din 19 muzicieni, orchestra a propus un repertoriu eclectic, de la jazz clasic la compoziţii contemporane şi reinterpretări româneşti.

Atmosfera a fost completată de concertele de pe celelalte scene, de dezbaterile din cadrul „Întâlnirilor pe prispă” şi de energia vibrantă de la scena Jam Session.

„Jazz in the Park” este un festival manifest, care combină muzica bună cu promovarea de valori pozitive în comunitate.

Festivalul a găzduit până acum peste 500 de concerte de jazz cu artişti internaţionali şi este în prezent unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen. În 2019, „Jazz in the Park” a câştigat trofeul categoriei „Best Small European Festival”, la cea de a XI-a ediţie a prestigioasei competiţii European Festival Awards. A devenit, astfel, primul festival de jazz din Europa (şi implicit din România) care a obţinut o distincţie la acest eveniment. De asemenea, festivalul a fost finalist de 5 ori la aceeaşi categorie, ultima nominalizare fiind chiar pentru ediţia de anul trecut.

