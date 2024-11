Muzică și un ceai cald la început de noiembrie pe Strada Universității. Mano&Gregor, singura formație de Indie Folk din România, concert live pentru toți clujenii. VIDEO

Clujenii vor avea parte de o experiență inedită pe 8 noiembrie, când trupa Mano & Gregor va transforma o seară răcoroasă de toamnă într-o ocazie de sărbătoare, adunând iubitorii de muzică pe Strada Universității.

Trupa Mano&Gregor se pregătește de un eveniment special pe strada Universității| Foto: Mano&Gregor - Facebook (Fotograf: Babota Dora)

Pe 8 noiembrie, Mano & Gregor vor transforma Strada Universității din Cluj într-un spațiu al muzicii, invitându-i pe clujeni să înfrunte frigul toamnei într-un mod aparte. Începând cu ora 19:00, trupa va susține un concert live sub cerul liber, aducând astfel ritm și culoare într-o seară care se anunță răcoroasă, dar plină de atmosferă caldă.

Cu o combinație de muzică originală și un ceai fierbinte oferit celor prezenți, Mano & Gregor își propun să ofere un exemplu despre cum se poate sărbători spiritul comunității, chiar și în sezonul rece.

„Dacă noi putem cânta în frig, și voi vă puteți bucura!”, spun artiștii, invitația lor fiind adresată tuturor celor care vor să descopere frumusețea serilor de toamnă alături de ceilalți.

Pe noua stradă pietonală, care deja începe să devină un simbol cultural al Clujului, clujenii vor avea ocazia să savureze atmosfera creată de trupa lor preferată, reamintindu-și cât de revigorant poate fi un moment de muzică live, fie și într-o seară de noiembrie.

Monitorulcj.ro a stat de vorbă cu o parte din membrii formației pentru a afla mai multe despre eveniment.

Reporter: Ce v-a inspirat să organizați un concert în aer liber în plină toamnă, într-o seară răcoroasă?

„Mano” Botond Ráduly: Noi mereu încercăm să facem ceva nou și încercăm să inspirăm oamenii ca să iasă puțin din zonele lor de confort.

„Gregor” Gergő Petri: În mod normal o trupă are concerte în cluburi și noi am zis că nu vrem să facem concertul nostru într-un club ci vom face concertul nostru de toamnă într-un eveniment organizat în aer liber.

Reporter: Cum vedeți ideea de a revitaliza străzile pietonale prin astfel de evenimente culturale? Ce impact sperați să aibă concertul vostru asupra orașului?

„Gregor” Gergő Petri: Se vede foarte bine că există o activitate în domeniul acesta de a face ceva pe stradă în Cluj și am considerat că trebuie și noi să facem ceva pe stradă pentru că noi în România nu suntem obișnuiți să folosim orașele așa cum ar trebui. Dacă mergi în Italia, de exemplu, acolo toată lumea are niște evenimente pe stradă, acolo fac party-uri. La noi când vine iarna stăm în casă. Pentru că am văzut că există și altfel de lume pe stradă am considerat că este momentul potrivit să aducem și la noi în țară asta.

Reporter: Ce impact sperați să aibă concertul vostru asupra orașului?

„Krampusz” Zoltán J. Kádár: Să iasă oamenii, să se simtă bine, să bem un ceai cald împreună și să inspirăm și pe ceilalți să vină cu idei, să colaborăm și să facem lucruri faine împreună.

Reporter: Cum v-ați pregătit pentru condițiile de toamnă, există ceva special în setul vostru pentru a face atmosfera mai „călduroasă”?

„Gregor” Gergő Petri: Nu neapărat. Vrem să facem atmosferă de toamnă și cu ceaiul cald și concertul. E mult spus concert pentru că scenă nu vom avea, dar asta ar fi și ideea, să încântăm oamenii și să ne simțim bine împreună.

Reporter: Credeți că muzica poate schimba felul în care percepem spațiul urban în care trăim? Cum?

„Gregor” Gergő Petri: Este foarte important să avem muzică pe stradă. O să avem o atmosferă mai bună dacă avem muzică în spațiul liber, să nu stăm doar între blocuri și să nu se întâmple nimic. Dacă auzi pe cineva pe stradă poate te simți mai relaxat.

Reporter: Ați ales o piesă sau un set special pentru această seară? Ce gen de muzică veți cânta pentru a capta energia și căldura serii?

„Gregor” Gergő Petri: Exact aceleași piese vom cânta ca la concerte, piese noi și cover-uri. Vom avea invitați. De exemplu, noua piesă „One of Us” care este în colaborare și cu Lena Chilari, iar aceasta va fi prezentă.

Reporter: Cum este relația voastră cu Clujul și cu publicul de aici? Simțiți că orașul se potrivește stilului vostru muzical și spiritului pe care vreți să-l transmiteți?

Gregor” Gergő Petri: Dacă undeva muzica noastră are vreun loc în România atunci acel loc este Clujul. Orașul este lejer și are atmosfera aia urbană de care ai nevoie ca să funcționezi ca trupă indie folk.

După concert, evenimentul va continua cu un afterparty la Insomnia, unde ritmurile vor fuziona cu energia unei seri în care muzica și comunitatea sunt pe primul loc. Evenimentul promite să adune iubitorii de muzică și pe cei curajoși să petreacă alături de Mano & Gregor până târziu în noapte.

Concertul și petrecerea de după vor marca o nouă etapă pentru trupa Mano & Gregor, care dorește să demonstreze că spațiile orașului pot prinde viață și în sezonul rece, iar inițiativa lor de a anima serile clujene este un exemplu de implicare și pasiune.

Interviul integral poate fi văzut aici.

