Interviu cu trupa clujeană Mano&Gregor, singura formație de Indie Folk din România: „Noi voiam ceva diferit, ieșim de pe scenă și aducem muzica la public”

În lumea muzicii, există întotdeauna loc pentru noi voci care să își facă auzită prezența și să împărtășească povești unice. În 2022, pe scena muzicală din România a apărut o astfel de voce și anume trupa Mano&Gregor.

Trupa Mano&Gregor/ Foto: manoandgregor.com

În peisajul vibrant al muzicii din România, o nouă trupă își face simțită prezența cu un amestec captivant de sunete Indie Folk și mesaje profund emoționante. Trupa Mano&Gregor, fondată în anul 2022 de către „Mano” Botond Ráduly și „Gregor” Gergő Petri, promite să aducă un suflu nou în industria muzicală românească.

Cu o prietenie de 18 ani în spate, Mano și Gregor și-au unit pasiunea pentru muzică și ambițiile pentru a crea ceva cu adevărat special. Proiectul lor muzical își propune să nu fie doar o altă trupă, ci să devină o parte integrantă a peisajului cultural românesc, aducând în prim-plan nu doar sunete inovatoare, ci și mesaje puternice și motivante.

Trupa Mano&Gregor nu s-a bazat doar pe talentul și viziunea fondatorilor săi, ci și pe selecția meticuloasă a membrilor săi. „Krampusz” Zoltán J. Kádár, Tamás Kis și Árpád Szekeres completează perfect puzzle-ul trupei, aducând cu ei nu doar cunoștințe muzicale solide, ci și un spirit deschis și colorat care se potrivește perfect cu misiunea și viziunea trupei.

Trupa și-a lansat duminică, 7 aprilie, la Cinema Florin Piersic, videoclipul noii lor piese „One of us”, iar reporterii monitorulcj.ro au stat de vorbă cu membrii trupei.

Trupa Mano&Gregor/ Foto: manoandgregor.com

Mano&Gregor, singura formație de Indie Folk din România

Deși probabil mulți au auzit de genul Indie Folk peste hotare, la noi în țară acest gen de muzică nu este cunoscut, iar trupa a vrut să vină cu ceva nou.

„Eu am cântat într-o trupă cu care am făcut turnee europene în 2015-2016 și Indie Folk-ul a fost ceva obișnuit acolo. Tot visam să mă întorc în țară și să fie ceva mai liberal și fără comunism. Asta a fost scopul meu și când am decis să facem ceva împreună am zis «Hai să facem chestia asta că ar fi ceva foarte drăguț» și am reușit să facem prima trupă Indie Folk. Ideea a venit în 2016 și suntem în 2024 și nu avem altă trupă de Indie Folk în România”, a declarat Gregor.

Cu o abordare non-standard și o dorință puternică de a comunica prin muzică, Mano&Gregor își propun să dărâme barierele dintre muzicieni și iubitorii de muzică, să creeze conexiuni autentice și să inspire audiența lor să zâmbească și să simtă emoții profunde în același timp.

„Cam asta a fost ideea. Pentru noi a fost foarte important ca mesajele și ceea ce gândim despre lume, societate, ș.a.m.d, să fie compuse în piese. Nu am vrut niciodată să facem piese doar ca să fie făcute. Ideea a fost să putem comunica printre frustrările noastre legate de societate și toate cele care ne caracterizează sufletește, să le punem în muzică”, a transmis Mano.

Formația iese din tiparele convenționale și încearcă să ajungă la public prin orice mijloc posibil în afara scenei. Membrii trupei au fost văzuți în timp ce cântau pe trecerea de pietoni de la Sora sau tramvaie.

„Muzica aceasta este un gen cu care poți să comunici cu oamenii, este despre a cânta și dansa împreună și spontan (...) Noi voiam ceva diferit, ieșim de pe scenă și aducem muzica la public și vrem să trăim momentul concertului cu el, indiferent de câte persoane sunt.

Ce contează este atunci când mergem acasă să simțim că s-a întâmplat un lucru neobișnuit și a lăsat o urmă frumoasă în viața noastră (...) A fost ceva memorabil (viralizarea videoclipului în care cântă pe trecerea de pietoni de la Sora – n.red.). Noi ce știam este faptul că voiam să facem ceva în Cluj, pentru clujeni, iar acest oraș este un loc în care putem să ne întâlnim și să aducem o mentalitate care nu există în București”, a adăugat Gregor.

„Oamenii pe stradă ne recunosc. Am fost într-o papetărie să listez ceva și doamna «O, tu ești în clipul acela de la semafor. Faceți un lucru deosebit, facem o poză?». Am primit aprecieri, șoferii filmau, o iubire extraordinară. Oamenii s-au asociat, da suntem în Cluj și aceștia sunt clujeni de-ai noștri”, a declarat râzând „Krampusz”.

Piesa „One of us”, o melodie cu puternic impact emoțional

Noua piesă lansată de cei de la Mano&Gregor doresc să le arate celor care sunt la capătul puterilor că nu sunt niciodată singuri. Melodia este inspirată de o pierdere suferită de chitaristul trupei, plecarea în neființă a tatălui său.

„Printre multe altele, tatăl meu s-a sinucis anul trecut și am decis că vreau într-un mod artistic să exprim toată durerea și tot ce se întâmplă într-un caz de genul acesta și să vorbesc despre asta pentru că nu se prea vorbește despre tema sinuciderii, bolile mintale, ca să vadă lumea că există speranță, lumină la capătul tunelului și că eu am supraviețuit unei traume.

Prin arta noastră dorim să oferim suport oamenilor care au trecut prin asta, familiile îndoliate sau persoanele care au gânduri de genu și caută un ajutor. Pentru noi asta înseamnă arta, să susținem comunitatea și să facem o lume mai bună cu un mic pas”, a declarat „Krampusz”.

Ce mesaje au membrii trupei pentru cei care doresc să se apuce de muzică?

Mano: Eu ca gen sunt foarte timid și pentru mine muzica a fost o altă bulă. Prin muzică am reușit să creez o bulă prin care pot să comunic către oameni. Ce aș putea să le recomand este, cel puțin eu așa am făcut, am început să cânt acasă, singur, între timp am început să cântăm împreună și lucrurile au evoluat. Important este să faci și să nu te oprești.

Gregor: Talentul nu înseamnă că ai și reușit. Pe lângă acesta trebuie să muncești foarte mult. Nu înseamnă că dacă ești talentat o să devii și superstar. Trebuie să lucrezi mult, să ai idei, să fi curajos, să colaborezi cu oameni, să fi sociabil. Deci foarte multe elemente prin care putem alcătui o trupă.

Tamás: În proporție de 20% talent și 80% muncă. Dacă îți place un lucru să te ocupi de el și la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, va veni momentul să dezvolți următorul nivel.

Árpád: Just do it (Doar fă-o, traducere din limba engleză-n.red.)

„Krampusz”: Viața asta are sfârșit, este finită, toți o să murim într-o zi și avem dreptul să alegem că trăim o viață plină de suferință, regrete și trăim zilele cu lucruri pe care nu ne plac sau putem să alegem dureri, provocări, tot ce vine pe drumul acesta al vieții, dar să facem ceva care este apropiat sufletului nostru. Nu contează rezultatul, contează că fac cu inima, iar ultima răsuflare pot să fiu recunoscător și spun că am avut o viață împlinită. Pentru mine asta contează și urez tuturor să găsească și să facă un mic pas care le hrănește sufletul.

Cu un sound distinctiv și melodii care rămân întipărite în minte, trupa Mano&Gregor a reușit să câștige rapid inimile ascultătorilor din România și nu numai. Încântând publicul în fiecare spectacol și aducând o energie contagioasă pe scenă, acești artiști talentați promit să rămână în memoria noastră pentru mult timp de acum înainte.

Cu planuri mari pentru viitor și o determinare neclintită, trupa este cu siguranță un nume de urmărit în peisajul muzical românesc și internațional. Prin muzica lor autentică și mesajele lor puternice, acești artiști nu doar cântă, ci creează povești și lasă o amprentă de neșters în inimile ascultătorilor.

Interviul integral poate fi văzut aici.

