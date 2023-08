„Parfum de fericire”. Haz de necaz. Dacă nu putem respira, măcar să ascultăm muzică bună!

Românii se pricep cel mai bine să facă haz de necaz în orice situație. Iar dacă tot nu putem respire, măcar să ne amuzăm de situație.

Orașul Cluj-Napoca și zona metropolitană sunt cuprinse, din nou, de un miros insuportabil. Clujenii semnalează că „pute” în toate cartierele Clujului.

„În toate cartierele Clujului pute!” - asta este sesizarea pe care zeci de clujeni au făcut-o pe aplicația My Cluj.

Pornind de la tema zilei, Daisler Print House și Asociația Daisler, care se ocupă printre altele de Strada Potaissa - Piața de flori altfel sau Lights On - festivalul de instalații de lumină, au propus clujenilor un playlist având ca temă… aerul și respirația, iar răspunsurile oamenilor au fost pe măsură.

Iar cel mai potrivit playlist pentru o zi ca asta este:

The Police – Every Breath You Take

Delia – Parfum de fericire

Blue Cantrell – Breathe

Berlin – Take my breath away

Nirvana – Smells like teen spirit

DJ Sava & Raluka feat. Connect –R – Aer

Magnetic Man ft. Emeli Sande – I need Air

The Prodigy – Breathe

Denisa – N-am aer în lipsa ta

Britney Spears - Perfume

Bloodhound Gang - Kiss Me Where It Smells Funny

Ike & Tina Turner - I Smell Trouble

Tiziano Ferro feat FT. Kelly Rowland - Breath gentle

… iar lista rămâne deschisă!

