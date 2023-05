Noua politică comercială a Indiei 2023 (P)

India a dezvăluit noua politică de comerț exterior și a rupt tradiția unei politici care durează de cinci ani și va adopta o nouă politică comercială „pe termen lung”.

Politica nu are o dată de încheiere și va fi actualizată atunci când este necesar, a spus Ministerul Comerțului. Având în vedere dimensiunea economiei indiene și a bazei sectorului de producție și servicii, potențialul de creștere a țării este variat, iar această viziune se află în centrul politicii.



Prim-ministrul Narendra Modi

Încurajați de succesul din ultimii ani, India a mărit obiectivele de export și a dublat eforturile pentru a le atinge noi obiective. Efortul colectiv al tuturor este foarte necesar pentru a atinge acest nou obiectiv. Dezvoltarea afacerilor, identificarea de noi piețe și fabricarea de produse după identificarea nevoilor acestora este foarte importantă pentru progresul țării - prim-ministrul Modi

Politica de comerț exterior existentă (2015-2020) a rămas în vigoare până la 31 martie 2023, ultima prelungire fiind în vigoare de la 1 octombrie 2022 pentru o perioadă de șase luni. Politica a fost extinsă de mai multe ori – inițial din cauza întârzierilor cauzate de opririle din cauza pandemiei de COVID-19 – și pentru a se asigura că toate părțile interesate sunt suficient de adaptate. Conflictul în curs dintre Rusia și Ucraina și întreruperile lanțului de aprovizionare au afectat negativ comerțul Indiei.

Noua politică include măsuri de promovare a exporturilor care sunt conforme cu reglementările OMC. Abordarea cheie a politicii se bazează pe 4 piloni: (I) stimulent pentru remitere, (II) promovarea exporturilor prin colaborare - exportatori, state, districte, misiuni indiene, (III) ușurință în afaceri, reducerea costurilor de tranzacție și e-inițiative și (IV) Zone emergente – Districtele în dezvoltare de comerț electronic ca centre de export și eficientizarea politicii SCOMET.



Piyush Goyal, ministrul comerțului

Am avut o serie record de ISD în ultimul deceniu, cu un maxim istoric în fiecare an până în martie 2022. Exporturile de aproximativ 500 de miliarde de dolari în 2021 au înregistrat o creștere fenomenală de 35% la 676 de miliarde de dolari anul trecut. Astăzi am depășit 750 de miliarde de dolari în exporturi, cu o creștere atât a bunurilor, cât și a serviciilor exportate. Sunt sigur că putem obține 2 trilioane de dolari – câte un trilion de bunuri și, respectiv, servicii. – Piyush Goyal, ministrul comerțului

Politica de comerț exterior (FTP 2023) este un document de politică care se bazează pe continuitatea schemelor testate în timp care facilitează exporturile, precum și un document care este agil și receptiv la cerințele comerțului. Se bazează pe principiile „încrederii” și „parteneriatului” cu exportatorii. Revizuirile FTP-ului vor fi făcute după cum este necesar. Încorporarea feedback-ului din comerț și industrie ar fi, de asemenea, continuă pentru a eficientiza procesele și pentru a actualiza FTP, din când în când.

FTP 2023 vizează reproiectarea proceselor și automatizarea pentru a facilita exportatorilor să facă afaceri. De asemenea, se concentrează pe domenii emergente, cum ar fi articolele de tehnologie de vârf cu dublă utilizare în cadrul SCOMET, facilitarea exportului de comerț electronic, colaborarea cu statele și districtele pentru promovarea exporturilor. Accentul principal al acestei politici comerciale actualizate este pe digitalizarea și aprobările rapide, globalizarea rupiei, extinderea beneficiilor industriei comerțului electronic sunt inițiative anticipate ale Ministerului Comerțului și vor sprijini industria pe termen lung.

Politica urmărește să încurajeze exporturile de comerț electronic, care se așteaptă să crească la 200-300 de miliarde de dolari până în 2023. A fost, de asemenea, introdusă o schemă de amnistie pentru soluționarea unică a obligațiilor de export. În plus, Faridabad, Moradabad, Mirzapur și Varanasi au fost declarate orașe de excelență la export. FTP 2023 încurajează recunoașterea noilor orașe prin „Towns of Export Excellence Scheme” și a exportatorilor prin „Status Holder Scheme”. FTP 2023 facilitează exporturile prin eficientizarea schemelor populare de autorizare prealabilă și EPCG și permițând comerțul comercial din India.

Ambiția Indiei de a atinge exporturi de 2.000 de miliarde de dolari până în 2030 va fi urmărită în mod continuu” – DGFT Santosh Sar.

CARACTERISTICI IMPORTANTE

➢ Vizează exporturi de 2 trilioane USD până în 2030.

➢ Digitalizarea și procesarea mai rapidă a aplicațiilor.

➢ Transformarea rupiei într-o monedă globală.

➢ Facerea din India un centru comercial

➢ Restructurarea Departamentului de Comerț

➢ Schema de amnistia pentru lipsa obligațiilor de export

➢ Reducerea cu peste 50% a pragului de recunoaștere a caselor de comerț cu vedete.

Promovarea exporturilor

➢ Se permite decontarea comerțului internațional în rupii

➢ Accentul s-a mutat de la stimulente la remiterea impozitelor și taxelor.

➢ Continuarea schemelor de scutire de taxe precum bunurile de capital pentru promovarea exporturilor (EPCG).

➢ Comerțul comercial va fi facilitat pentru a face din India un centru comercial



➢ Reducerea timpului de procesare la 1 zi

Cele mai importante aspecte ale politicii:

1) Guvernul a reiterat țintele specifice sectorului pentru a atinge obiectivul de exporturi de mărfuri de 1 trilion de dolari și exporturi de servicii de 1 trilion de dolari până în 2030.

2) Conform noii politici, Faridabad, Moradabad, Mirzapur și Varanasi au fost declarate orașe de excelență la export pentru articole de îmbrăcăminte, artizanat, covoare și dari lucrate manual și, respectiv, categorii de țesut manual și, respectiv, artizanat. Acestea se adaugă celor 39 de orașe existente din această categorie.

3) Modificări pentru decontarea comerțului în rupii introduse în FTP pentru acordarea de avantaje la export, a spus DGFT. Prevederi pentru comerțul comercial urmează să fie introduse în cadrul FTP.

4) DGFT a spus că FTP 2023 va încuraja exportul de comerț electronic, care este de așteptat să crească la 200-300 de miliarde de dolari până în 2023. Politica de comerț exterior 2023-28 a introdus o schemă de amnistie pentru soluționarea unică a obligației de export. .

5) În cadrul noii politici, sectorul lactatelor a fost scutit de la menținerea obligației medii de export. O schemă specială de autorizare în avans a fost extinsă la îmbrăcăminte și îmbrăcăminte.

6) Conform noii politici, limita valorii pentru exporturi prin servicii de curierat a crescut la 10 lakh Rs (12.000 USD) de la 5 lakh Rs (6000 USD) per transport.

7) Ministerul a raționalizat și pragul de performanță la export pentru recunoașterea exportatorilor prin deținătorii de statut. Acest lucru va permite mai multor beneficiari să obțină o recunoaștere mai mare și să reducă costurile de tranzacție pentru exporturi.

8.) FTP 2023 va încuraja exporturile de comerț electronic, care se așteaptă să crească la 200-300 de miliarde de dolari până în 2023. În cadrul noului FTP 2023, va fi creată o zonă desemnată cu facilitate de depozitare. Acestea vor fi concepute pentru a ajuta agregatorii de comerț electronic pentru stocare ușoară, vămuire și procesare a returnărilor. Facilitatea de procesare trebuie să fie permisă pentru activitățile de ultimul kilometru, cum ar fi etichetarea, testarea, reambalarea etc.

9) FTP 2023 vizează, de asemenea, eficientizarea politicii SCOMET, care acoperă substanțe chimice speciale, organisme, materiale, echipamente și tehnologii. Politica de export de articole cu dublă utilizare în cadrul Substanțelor chimice, organismelor, materialelor, echipamentelor și tehnologiilor speciale (SCOMET) a fost consolidată într-un singur loc pentru a fi ușor de înțeles și de conformare de către industrie.

Sectoarele care vor beneficia de noul FTP

• Schemă suplimentară PM Mega Integrated Textile Region și Apparel Parks pentru a solicita beneficii conform CSP.

• Sectorul laptelui primește beneficii și va fi scutit de menținerea obligației medii de export.

• Produsului cu tehnologie ecologică se adaugă vehicule electrice cu baterie, echipamente agricole verticale.

• Tratarea și reciclarea apelor uzate, sistem de colectare a apelor pluviale adăugat la produsele cu tehnologie ecologică.

• Filtre de apă de ploaie și hidrogen verde adăugate produselor cu tehnologie ecologică.

• Produse cu tehnologie ecologică eligibile pentru obligația de export redusă în cadrul schemei EPCG.

Ambasada Indiei la București ofera suport companiilor in dezvoltarea relatiilor comerciale cu India si promovează, de asemenea, comerțul, tehnologia și turismul în India.

CITEȘTE ȘI: