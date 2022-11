Emil Boc: „Trebuie să facem cât mai multe fapte bune că de restul are grijă Dumnezeu. Pe mine așa m-au învățat mama și bunica”

Cuvântul magic al Clujului este „universitatea”, știința și cunoașterea aduc salarii mai bune, iar Rusia trebuie să piardă războiul cu Ucraina. Sunt subiectele atinse de primarul Emil Boc într-un discurs ținut, vineri, la UMF Cluj.

Emil Boc, discurs la UMF Cluj. Sursă foto captură video Facebook Emil Boc

„Bine ați venit în această citadelă a științei, acest orașul are în ADN atât educația și știința, de asemenea este o citadelă a spiritualității (...) Știința și religia trebuie să meargă, și au mers, întotdeauna împreună pentru bunăstarea fiecăruia dintre noi. Pe mine m-au învățat și mama și bunica, spun așa într-un limbaj mai obișnuit, trebuie să facem cât mai multe fapte bune că de restul are grijă Dumnezeu. Și așa și este. Să facem cât mai multe descoperiri științifice, Dumnezeu este alături de noi și le aranjează înspre beneficiile tuturor”, a spus primarul Emil Boc.

El a continuat să vorbească despre războiul din Ucraina spunând că e bătălia finală dintre democrație și autoritarism.

„Avem o criză energetică fără precedent determinată de războiul din Ucraina care ne arată cât de importante sunt valorile democrației. Astăzi este bătălia finală dintre democrație și autoritarism în Ucraina. Dacă, doamne ferește, va reuși Rusia înseamnă că valorile autoritarismului ar fi cele care trebuie urmate în lume și nu valorile care au confirmat cea mai bună calitate a vieții în lume, valorile democrației. Rusia trebuie să aibă o înfrângere strategică pentru ca niciodată un alt conducător autoritar să nu mai îndrăznească să distrugă o națiune”, a mai spus edilul Clujului celor prezenți în sală.

Cuvântul magic la Cluj: „universitățile”

„La Cluj, strategia noastră a înțeles demult că știința și cunoașterea reprezintă cea mai importantă avuție pe care o are acest oraș. Am fost în perioada comunistă am fost un oraș al industriei grele, a căzut comunismul a trebuit să ne reorientăm. Și am stabilit că economia bazată pe cunoaștere este singura care ne dă șansa unui trai mai bun și a unei vieți mai bune centrată pe universități. Astăzi cuvântul magic al Clujului este universitatea. Ele sunt cheia modernizării acestui oraș, ele fac diferența. De aici emană toată puterea pozitivă a orașului și în știință, și în inovare, și în tehnologie și în salarii mai bine plătite”, a încheiat Boc.

Emil Boc a susținut un discurs în cadrul sesiunii de deschidere a conferinței naționale științifice de toamnă a Academiei oamenilor de știință din România (AOSR) cu tema „Rolul științei în rezolvarea crizelor contemporane”. Evenimentul a fost organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

