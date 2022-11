Emil Boc, despre banii cheltuiți pentru iluminatul festiv: „Nu facem întuneric de sărbători pentru că nu este cazul”

În Cluj-Napoca, Primăria cheltuie 1,2 milioane de lei pentru beculețele de Crăciun, aceeași sumă ca anul trecut. Deși criza din energie ne presează, Emil Boc spune că de sărbători nu se face întuneric, dar se încearcă eliminarea risipei.

Emil Boc susține că iluminatul festiv și evenimentele de Crăciun se vor desfășura la fel ca anul trecut, în ciuda crizei de energie / Foto: Facebook - Emil Boc

Cluj-Napoca se află pe locul 3 în topul orașelor din România care cheltuie cel mai mult pe beculețele de Crăciun. În „orașul de pe Someș”, Primăria plătește 1,2 milioane de lei pentru iluminatul festiv.

Deși suntem într-o situație de criză, primarul Emil Boc susține că nu este cazul să cheltuim mai puțini bani pentru iluminatul festiv, însă suma nu poate să fie nici mărită.

Edilul spune că situația este ținută sub control dacă se face economie prin „eliminarea risipei acolo unde poate fi înlăturată”:

„Noi nu mărim față de ce am avut anul trecut, dar nici nu facem întuneric pentru că nu este cazul. Adică păstrăm cu decență o calitate a vieții încât să te simți bine de sărbători. Nu multificăm, nu mergem mai departe cum mergeam în fiecare an - mai adăugam niște străzi, mai puneam în niște piațete... nu putem anul acesta să ne permitem. Rămânem la ceea ce am avut anul trecut și încercăm, evident, să facem economie prin eliminarea risipei acolo unde ea poate fi înlăturată”, a spus Emil Boc într-o intervenție la un post radio local.

Întrebat despre organizarea târgului de Crăciun, primarul a răspuns că nimic din ce se organiza și în anii trecuți nu s-a anulat:

„Nu am anulat nimic din desfășurarea normală a vieții, dar eliminăm risipa, cu atenție, acolo unde ea există și o vedem”

