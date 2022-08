(P) Jocuri de noroc în România - Ce trebuie să știi

În România, există diverse elemente ale cadrului legal care se aplică atât jocurilor de noroc online, cât și celor în persoană.

În ultimii 10 ani, au apărut noi reguli cu schimbarea peisajului.

Acest lucru se datorează în principal creșterii uriașe a jocurilor de noroc online. Un fenomen experimentat în întreaga lume și nu doar în România. Regulile și legile sunt în vigoare pentru a aborda părțile tehnice ale jocului, pentru a asigura corectitudinea și caracterul aleatoriu.

Acestea acoperă, de asemenea, taxele și alte taxe aplicabile operatorilor de jocuri de noroc. În plus, combaterea spălării banilor și protecția consumatorului sunt, de asemenea, elemente-cheie care intră sub incidența acestei legislații.

Cum definesc românii jocurile de noroc

Jocurile de noroc sunt definite în România ca fiind o ofertă publică de a participa la un joc în schimbul unor câștiguri potențiale. Jucătorul trebuie să accepte în mod deschis oferta. În general, este acceptat faptul că banii în numerar reprezintă principala formă de premiu. În plus, aceste premii trebuie să fie stabilite prin selecție aleatorie.

Există licențe de jocuri de noroc în România?

Da. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc are rolul de a reglementa diferitele piețe de jocuri de noroc din această zonă. Acesta are puterea de a aplica diversele reguli și de a acorda licențe, de exemplu, cazinourilor care doresc să opereze atât online, cât și offline în țară.

Statul deține monopolul asupra organizării oricăror site-uri de jocuri de noroc. Astfel, el are ultimul cuvânt în ceea ce privește cine poate opera în zonă. Cazinourile private pot solicita licența, dar Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc nu garantează că vor primi una.

Pariuri sportive

Această nișă de jocuri de noroc nu se încadrează în categoria jocurilor de noroc. Prin urmare, ei o consideră o formă de pariuri cu cote fixe. Dar activitatea este reglată de același Oficiu Național. Regulile care se aplică sunt ușor diferite. Cu toate acestea, este în continuare perfect legal ca casele de pariuri sportive să funcționeze în România. Dacă decizi să pariezi pe echipa ta preferată, atunci folosește o casă de pariuri de încredere, cum ar fi Betfair.

Poker online în România

Chiar dacă multe variante de poker implică multă îndemânare, în România se consideră în continuare un joc de noroc.

Prin urmare, oricine dorește să lanseze un site de poker în România trebuie să respecte aceleași reguli de acordare a licențelor.

Site-uri de cazino online

Această categorie cuprinde atât sloturi, cât și jocuri de masă. Și cum pokerul este considerat și el un joc de noroc, se încadrează în aceeași nișă. Site-urile de cazinouri online pot oferi toate formele de jocuri de noroc bazate pe șansă cu o singură licență.

Interesant este faptul că bingo și keno intră în propria lor categorie.

Loteria

Există, de asemenea, multe jocuri de loterie care au loc în România. Acestea sunt, în esență, un joc de noroc și depind de rezultate aleatorii. Cu toate acestea, companiile private nu pot oferi propriile jocuri de loterie. Monopolul de stat controlează complet acest tip de pariuri.

Deci, ce înseamnă acest lucru pentru jucătorii din România?

În timp ce legile care guvernează industria jocurilor de noroc dintr-o țară sunt stabilite pentru a controla operatorii, acestea nu discută întotdeauna despre jucători.

Unele țări, în special în Asia, de exemplu, vor permite străinilor să joace în țară, dar nu și localnicilor. Nu este însă cazul în România. Atâta timp cât un site deține o licență valabilă de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, atunci jucătorii locali sunt liberi să folosească acele site-uri.

