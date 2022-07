(P) Lista filmelor despre poker pe care trebuie să le vezi în 2022

Drama jocului este unul dintre cele mai plăcute aspecte ale pokerului. Imaginează-ți emoția pe care o simt jucătorii profesioniști de poker când joacă, știind că o singură carte le-ar putea schimba cursul întregii vieți.

Filme despre poker

Mulți regizori de la Hollywood au făcut filme despre poker, alte jocuri legate de jocuri de noroc și cazinouri în general, deoarece știu cât de popular este și cât de masiv atrage publicul.

Lista de mai jos prezintă cele mai bune filme despre poker, de la cele mai puțin favorizate de public până la cele mai favorizate. Totuși, indiferent de scorul lor, toate filmele sunt filme celebre de poker care, la un moment dat, au fost în tendințe în lumea pokerului prezentând și părțile mai puțin cunoscute a industriei. Verifică-le și evaluează-le pentru tine!

10 - Deal

• Anul de realizare: 2008

• Actor principal: Burt Reynolds, Bret Harrison

• Regizor: Gil Cates Jr.

• Evaluare IMDB: 5,3/10

Povestea se concentrează în jurul încercărilor fostului jucător de poker Tommy de a-l învăța pe Alex tehnicile și strategiile de care are nevoie pentru a reuși în lumea pokerului. În schimbul lecțiilor despre cum să joace poker și să-i aranjeze să concureze la turnee, Tommy are dreptul la o parte din premiul lui Alex.

9 – Lucky You

• Anul de realizare: 2007

• Actor principal: Eric Bana, Drew Barrymore

• Regizor: Curtis Hanson

• Evaluare IMDB: 5,9/10

Filmul înfățișează poveștile lui L.C. Cheever (Robert Duvall) și Huck Cheever (Eric Bana). De două ori campion WSOP, L.C., este tatăl lui Huck, iar Huck încearcă să-i calce pe urme în jocul de poker. Huck nu l-a iertat niciodată pe L.C. pentru că și-a părăsit mama.

Pe măsură ce cei doi ajung în Las Vegas pentru a concura în același eveniment de poker, Huck speră să ajungă în sfârșit în joc și să refacă relația cu familia sa.



Lucky You

8 - High Roller: The Stu Ungar Story

• Anul de realizare: 2003

• Actor principal: Al Bernstein, Andrew N.S. Glazer

• Regizor: A.W. Vidmer

• Evaluare IMDB: 6/10

Filmul relatează povestea „The Kid”, de la începuturile sale jucând gin rummy, prin tranziția la Texas Hold 'em până la moartea lui sfâșietoare. El merită urmărit și pentru a descoperi mai multe despre cariera sa și problemele sale, care au dus la retragerea sa anticipată din poker.

Când Ungar a murit, la vârsta de 45 de ani a fost considerat unul dintre cei mai mari jucători de poker din toate timpurile, câștigând cinci brățări la World Series of Poker.

7 – Shade

• Anul de realizare: 2003

• Actor principal: Joe Nicolo, Carl Mazzocone Sr.

• Regizor: Damian Nieman

• Evaluare IMDB: 6,3/10

Shade este o alegere grozavă pentru persoanele cărora le place acțiunea și tensiunea în filmele lor. Un grup de escroci organizează un joc de poker cu mize mari pentru a pune mâna pe banii furați. Dar lucrurile nu merg conform planului și în curând sunt urmăriți de mafioți. În general, este un film solid de poker care merită din plin timpul tău.

6 – All In: The Poker Movie

• Anul de realizare: 2009

• Actor principal: Karen Abbott, Peter Alson

• Regizor: Douglas Tirola

• Evaluare IMDB: 6,6/10

Filmul prezintă istoria pokerului, de la începuturile sale până la victoria istorică a lui Moneymaker în Main Event în 2003 până la evenimentele teribile de Vinerea Neagră din Las Vegas.

All In este un adevărat documentar premiat, spre deosebire de celelalte filme de pe această listă.



All In: The Poker Movie

5 - Maverick

• Anul de realizare: 1994

• Actor principal: Mel Gibson, Jodie Foster

• Regizor: Richard Donner

• Evaluare IMDB: 7/10

Maverick este o recreare a personajului James Garner din programul TV din anii 1950.

Bret Maverick are nevoie disperată de 3.000 de dolari în plus pentru a participa la un viitor eveniment de poker în care câștigătorul ia tot. Singura opțiune a lui Maverick de a câștiga bani sunt jocurile de noroc, așa că face echipă cu Annabelle Bransford (Foster).

4 - The Cincinnati Kid

• Anul de realizare: 1965

• Actor principal: Steve McQueen, Ann-Margret, Edward G. Robinson, Karl Malden

• Regizor: Norman Jewison

• Evaluare IMDB: 7,2/10

Povestea unui joc de poker lung și tensionat între o tânără stea în devenire și un veteran cu experiență este povestită frumos în acest film. În acest joc de-a șoarecele și pisica, Edward G. Robinson și Steve McQueen își aduc fiecare jocul la masă, în căutarea tuturor avantajelor pe care pot pune mâna.

3 - Rounders

• Anul de realizare: 1998

• Actor principal: Matt Damon, Edward Norton

• Regizor: John Dahl

• Evaluare IMDB: 7,3/10

Mike McDermott (Damon) este un tânăr jucător care visează să devină jucător profesionist de poker și să-și asume un risc în Las Vegas.

Un jucător priceput, Mike eșuează lamentabil la jocurile subterane cu mize mari atunci când se confruntă cu Teddy KGB (Malkovich).

După înfrângere, Mike își jură lui însuși și prietenei lui (Mol) să renunțe definitiv la poker și să nu se mai întoarcă la el. Chiar și așa, Mike se întoarce la mesele de poker după ce prietenul său Worm (Norton) este eliberat din închisoare și are nevoie de bani.

2 – Molly’s Game

• Anul de realizare: 2017

• Actor principal: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner

• Regizor: Aaron Sorkin

• Evaluare IMDB: 7,4/10

„Molly’s Game”, unul dintre cele mai recente filme despre un jucător de poker real, a fost filmat în 2017 și prezintă povestea adevărată a „Poker Queen” Molly Bloom, care a găzduit jocuri secrete cu mize mari pentru unele dintre cele mai mari nume de la Hollywood și mediul de afaceri.

1 – Casino Royale

• Anul de realizare: 2006

• Actor principal: Daniel Craig, Eva Green

• Regizor: Martin Campbell

• Evaluare IMDB: 8/10

Un turneu de buy-in de 10.000.000 de dolari este singura modalitate prin care îi poate opri pe terorişti să-şi finanţeze operaţiunile, aşa că Daniel Craig, în rolul agentului 007 participă.

În ceea ce ne privește, filmul este o alegere excelentă pentru oricine apreciază filmele de acțiune, Bond și jocurile de noroc.

Concluzie

Această listă vă oferă o gamă largă de opțiuni, așa că fiți siguri că veți găsi ceva care vă place. Începeți să vizionați azi!