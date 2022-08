(P) Pariuri în România

Destrămarea Uniunii Sovietice și căderea Cortinei de Fier în 1989 au deschis România către culturile și stilurile de viață din Occident, inclusiv accesul la sport și la alte activități care erau foarte restricționate sub regimul comunist.

Sursa foto - Pixbay.com

Până în 2003, guvernul român a decis să permită investițiile străine în activitățile de pariuri sportive din țară, în vederea creării unui nou flux de venituri fiscale.

Profitând de această oportunitate, grupul de jocuri de noroc Stanley Leisure, cu sediul în Liverpool, a format rapid o societate mixtă pentru a dezvolta o afacere de pariuri în România. Sub auspiciile unei filiale a grupului, denumită Stanley Fairbet, au fost investite aproximativ 650.000 de lire sterline (1,1 milioane de dolari americani) în această întreprindere, o a doua companie, Invicta, punând la dispoziție o sumă similară. Până la sfârșitul anului 2004, aproximativ 50 de magazine de pariuri sportive fuseseră înființate în țară.

Fotbalul este, desigur, cel mai popular sport din țară atât pentru spectatori, cât și pentru pariori. Alte sporturi cu un număr semnificativ de fani variază de la handbal și baschet la rugby și tenis. Gimnastica are, de asemenea, o largă atracție, mai ales în anii în care țara este reprezentată la Jocurile Olimpice de vară, unde România ocupă locul 15 între toate națiunile în ceea ce privește căștigarea medaliior, inclusiv două duzini de aur numai la gimnastică.

Aproape două decenii de reforme politice și economice au ajuns la apogeu atunci când România a aderat la Uniunea Europeană (UE) la 1 ianuarie 2007. În prezent, este al nouălea teritoriu geografic ca mărime din UE. În plus, cu o populație de aproape 22 de milioane de locuitori, ocupă locul șapte în topul statelor membre ale UE - o piață uriașă, într-adevăr.

În prezent, peste 20 de companii de pariuri sportive sunt licențiate pentru a oferi servicii pasionaților de curse și sport din România. Acestea sunt dominate de Leisure & Gaming PLC și Betshop, care s-au alăturat Stanleybet în deschiderea a sute de case de pariuri în întreaga țară.

În plus, 21 de cazinouri licențiate pot fi găsite în capitala București și în jurul acesteia. Alte opt sunt răspândite în întreaga țară, în special în Constanța, Galați, Pitești, Ploiești, Sinaia și Timișoara.

Pariurile sportive la case de pariuri licențiate sunt absolut legale în România. Într-adevăr, se numără printre cele mai populare forme de jocuri de noroc de aici. Pe de altă parte, pariurile sportive online se încadrează într-o zonă gri a legii - nici legale, nici ilegale - deoarece nu există reglementări specifice care să acopere efectuarea de pariuri pe internet. Ca urmare, nu se pot emite licențe, astfel încât companiile care oferă pariuri online românilor au toate sediul în afara granițelor țării.

Conform unei cercetări efectuate de CasinoCity, nu mai puțin de 347 de case de pariuri sportive în limba engleză acceptă în prezent pariuri din România. Există, de asemenea, 678 de cazinouri online și 504 camere de poker virtuale care acceptă conturi înființate de pe adrese din România.

În plus, 124 de site-uri web de jocuri de noroc au acum suport lingvistic disponibil în limba română, inclusiv 30 de case de pariuri sportive și de curse separate. Printre acestea se numără nume cunoscute precum Ladbrokes, Unibet, Bet365, Party Bets, Bodog și Victor Chandler, pentru a numi doar câteva.

Pariurile în euro reprezintă norma pentru pariorii români online, dar există patru site-uri web care oferă acum pariuri în moneda locală - leul românesc. Două sunt specializate în pariuri sportive - Unibet și Gamebookers - în timp ce celelalte două sunt axate pe bingo - Maria Bingo și Unibet Bingo. De asemenea, toate acestea au servicii de asistență în limba locală.

Cei care doresc să folosească leul românesc pentru depuneri și retrageri prin eWallet pentru pariuri sportive pot profita de 116 site-uri afiliate cu Moneybookers sau 101 cu NETeller. Cardurile de credit Visa pot fi folosite la 121 de locații online, completate de 71 de site-uri care acceptă Visa Electron și alte 39 care acceptă carduri de debit Visa. Prin comparație, MasterCard poate fi folosit în 118 locații.