O ploaie a făcut ravagii la un bloc din Florești: apa a intrat în scară și a făcut pâraie pe străzi. Primar: „Se fac verificări ca să remediem ce ține de noi”

În urmă cu două săptămâni, ploaia a creat probleme la un bloc de pe strada Răzoare din Florești, unde pe drum s-au făcut pâraie, iar apa a intrat chiar și în scara de bloc. Problema a fost abia acum semnalată.

O ploaie a făcut ravagii la un bloc din Florești: apa a intrat în scară și a făcut pâraie pe străzi / Foto: Facebook - Grupul celor care locuiesc în Florești sau Cluj

Ploile au făcut ravagii la un bloc din Florești, de pe strada Răzoare, în urmă cu două săptămâni.

Apa a curs în cantități mari pe stradă de la imobilul de deasupra și chiar a intrat în scara blocului, fiindcă nu există un sistem bun de colectare a apei pluviale.

Deși s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, problema a fost semnalată de floreșteni doar acum pe rețelele de socializare, iar la Primărie nu au existat sesizări.

Poliția Locală, împreună cu reprezentanți ai Biroului pentru Urbanism, s-au deplasat marți, 30 august, la fața locului pentru a verifica zona și pentru a afla mai multe informații despre problemă, constatând că blocul se află pe domeniu privat.

Din acest motiv, Primăria Florești nu poate interveni direct la imobilul de pe strada Răzoare, iar primarul îi roagă pe floreștieni să sesizeze problema pe cale oficială:

„Se fac în momentul de față verificări de către Poliția Locală ca să putem remedia ce ține de noi. Imobilul respectiv este recepționat în anul 2019, iar în acest moment eu aștept cetățenii să vină să îmi sesiseze situația pe o cale oficială, ca să pot să discut cu ei și să vedem cum putem rezolva problema pentru că este în domeniul privat. Lucrurile sunt simple: ori cedează către Primărie și noi putem să bugetăm ca să facem o investiție care să diminueze sau să stopeze problema respectivă, fie eu le stau la dispoziție cu personalul de aici pentru a găsi o soluție constructivă pe care ei și-o pot implementa, fiind domeniul lor privat”, a declarat primarul Bogdan Pivariu pentru monitorulcj.ro.

Ce poate face Primăria

Această nu este o situație izolată, iar Primăria a mai intervenit în alte zone, unde problemele sunt în curs de soluționare:

„A apărut problema acum pentru că înainte a fost un bloc, după care s-au construit mai multe. Construindu-se mai multe, deasupra s-a impermeabilizat. Acum sistemul de ape pluviale de mai sus trebuie să fie bine dimensionat și bine gândit ca să capteze apa și să o ducă undeva (…) Am mai întâlnit asemenea probleme în Florești cauzate de construcții. Și în zonele publice am intervenit, chiar în Subcetate. În acest moment am demarat contractul și s-au comandat materialele pentru a se executa lucrarea pentru sistem de ape pluviale. Dar în zonele private noi suntem cei care putem să mediem și să încercăm să găsim o soluție. Am găsit în zona Florilor-Cetății deschidere din partea cetățenilor care au o problemă similară, care pe domeniul lor privat, împreună cu vecinii, o să-și rezolve problema. Noi le stăm la dispoziție cu tot ce ține de noi și unde putem, intervenim legal”, a adăugat primarul.

Primăria Florești mai are în vedere un proiect de canalizare în valoare de peste 7 milioane de euro, prin care s-ar „dubla” sistemul de canalizare, care va ajuta, deși aici este vorba despre ape pluviale. „În Florești în momentul de față există o problemă, într-adevăr, cu construcțiile vechi făcute care au, contrar legii, introdus sistemul pluvial în canalizarea menajeră și pune o presiune pe canalizarea menajeră. Pornind de la asta ne-am gândit să dublăm sistemul de canalizare.”

Primarul spune că este „regletabil” că acest lucru se întâmplă în mai multe locuri din Florești și că în prezent se „pansează” și „rezolvă” greșeli întâmplate în trecut. El îi îndrumă pe cetățenii să sesizeze probleme de această natură Primăriei, printr-un mail oficial în care să își noteze și numărul de telefon ca să fie contactați. Astfel, situația intră în atenția autorităților într-un timp mai scurt, iar „soluțiile apar mai repede”.

Foto & Video: Facebook - Grupul celor care locuiesc în Florești sau Cluj

CITEȘTE ȘI: