Studenții de la UBB Cluj se vor putea caza mai repede în cămine înainte de începerea anului universitar 2026-2027

Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca se vor putea caza mai repede în cămine.

Cazarea în cămine va începe mai repede la UBB Cluj în anul universitar 2026-2027| Foto: arhivă monitorulcj.ro

Studenții de la UBB Cluj se vor putea caza în cămine cu 10 zile mai devreme înainte de începerea anului universitar 2026-2027.

Cazare cu 10 zile mai devreme la căminele UBB Cluj

Consiliul Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai (CSUBB) anunță că studenții UBB se vor putea caza în toamnă cu 10 zile mai devreme de începerea anului universitar.

CSUBB a spus că era nevoie de modificarea perioadei de cazare.

„Ultimul weekend din vacanță nu oferea predictibilitate studenților care trebuiau să se cazeze în Cluj-Napoca și îi obliga pe mulți colegi să rămână în locuri temporare, așteptând listele de repartizare cu anul universitar deja început”, a anunțat CSUBB, într-un comunicat oficial, vineri, 19 iunie 2026.

Astfel, luni, 15 iunie 2026, la propunerea CSUBB, Senatul Universității Babeș-Bolyai a decis mutarea perioadei de cazare cu 10 zile mai devreme față începerea anului universitar: din ultimul weekend înainte de începerea anului universitar, în penultimul weekend.

Program cazare cămine UBB Cluj, an universitar 2026-2027

Concret, în următorul an universitar, studenții nu vor mai fi așteptați în campus în perioada 25-27 septembrie, ci începând cu data de 18 septembrie, după un calendar extins și mai predictibil:

vineri, 18 septembrie , cu 10 zile calendaristice înainte de începerea anului universitar, se vor caza studenții din anul I de studiu

, cu 10 zile calendaristice înainte de începerea anului universitar, se vor caza sâmbătă, 19 septembrie , cu 9 zile calendaristice înainte de începerea anului universitar, se vor caza studenții din anii II și III ;

, cu 9 zile calendaristice înainte de începerea anului universitar, se vor caza ; duminică, 20 septembrie, cu 8 zile calendaristice înainte de începerea anului universitar, se vor caza studenții din anul IV, studenții de la master, precum și studenții din anii I–III care nu au reușit să se prezinte în zilele stabilite

„Măsura vine și în avantajul viitoarelor generații de studenți UBB, întrucât elevii care se vor alătura comunității noastre universitare vor beneficia de un proces de cazare mai bine organizat și mai predictibil”, a mai precizat CSUBB.

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