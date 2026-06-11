Absolventă la UBB Cluj la 90 de ani. Este cea mai vârstnică studentă din România.

Cea mai vârstincă studentă din România are 90 de ani și a absolvit la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.

Amalia-Susana Tușa (90 de ani), absolventă la UBB Cluj | Foto: Ovidiu Ciobanu și Darius Echim / Mitropolia Clujului

Amalia-Susana Tușa (Lupaș-Birza) are 90 de ani și a devenit cea mai vârstnică studentă din România.

Aceasta a absolvit marți, 9 iunie 2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul UBB Cluj.

Amalia-Susana Tușa (Lupaș-Birza) a absolvit a specializarea Teologie Didactică din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai.

Amalia-Susana Tușa (90 de ani) a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul UBB Cluj | Foto: Ovidiu Ciobanu și Darius Echim / Mitropolia Clujului

La venerabila vârstă de 90 de ani, aceasta a demonstrat dorința de a învăța nu cunoaște limite de vârstă.

O clujeană, cea mai vârsnică studentă din România

„Amalia, cunoscută de cei apropiați drept Lia, este cea mai vârstnică studentă a Universității Babeș-Bolyai și, potrivit datelor publice, cea mai vârstnică studentă din România.

Născută la Cluj, în 14 februarie 1936, a absolvit liceul cu media generală 10, însă regimul comunist i-a întrerupt visul de a urma studii universitare, după condamnarea politică a tatălui său. Abia în anul 2023, la vârsta de 87 de ani, și-a împlinit acest vis, înscriindu-se la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, iar absolvirea studiilor universitare reprezintă încununarea unui vis purtat în suflet timp de zeci de ani”, a transmis Mitropolia Clujului.

Amalia-Susana Tușa, binecuvântată de prof. univ. dr. ÎPS Andrei Andreicuț, marți, 9 iunie 2026 | Foto: Ovidiu Ciobanu și Darius Echim / Mitropolia Clujului

Conform sursei citate, povestea Amaliei a atras atenția comunității academice încă din perioada studiilor, fiind apreciată pentru seriozitatea și implicarea sa.

Prin parcursul său, Amalia-Susana Tușa transmite un mesaj puternic tuturor generațiilor: învățarea nu cunoaște limite de vârstă și poate continua pe tot parcursul vieții.

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