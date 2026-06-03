Armă cu aer comprimat și muniție, descoperite de polițiștii de frontieră în zona Cargo a Aeroportului Cluj

O armă cu aer comprimat, 1.000 de proiectile și o lunetă au fost descoperite de polițiștii de frontieră în zona Cargo a Aeroportului Cluj.

Armă cu aer comprimat și muniție aferentă, descoperite de polițiștii de frontieră în zona Cargo a Aeroportului Cluj|Foto: Poliția de Frontieră

O echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, alături de echipaje canine din cadrul Aeroportului Cluj-Napoca, a efectuat, marți, controale asupra unor colete, în zona Cargo, sosite din direcția Olanda.

Armă cu aer comprimat și muniție aferentă, descoperite de polițiștii de frontieră în zona Cargo a Aeroportului Cluj

„La controlul efectuat, într-unul dintre coletele verificate, cu o greutate de două kilograme, a fost descoperită o armă cu țeavă lungă, calibrul 4,5 mm, o lunetă detașabilă, precum și două cutii metalice care conțineau câte 500 de proiectile fiecare, calibrul 4,5 mm.

Armă cu aer comprimat și muniție aferentă, descoperite de polițiștii de frontieră în zona Cargo a Aeroportului Cluj|Foto: Poliția de Frontieră

Din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Olanda către o persoană fizică din România”, se arată în informarea publicată de Poliția de Frontieră.

Coletul, reținut pentru cercetări suplimentare

În urma analizării caracteristicilor tehnice ale armei, există suspiciunea rezonabilă că aceasta face parte din categoria armelor neletale supuse autorizării conform prevederilor Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată.

Poliția de Frontieră: „Pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Olanda către o persoană fizică din România”|Foto: Poliția de Frontieră

„Deoarece coletul nu era însoțit de documente din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale privind introducerea în țară, procurarea și deținerea armei, a fost întocmită lucrare penală, iar coletul a fost reținut în vederea continuării cercetărilor și a stabilirii situației de fapt”, menționează sursa citată.

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