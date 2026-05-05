Remus Lăpușan (PSD Cluj): „Am votat pentru plecarea Guvernului Bolojan!” Critici dure la adresa „austerității” și lipsei de dialog.

Deputatul Remus Lăpușan susține că România nu mai poate continua pe direcția actualului Executiv și cere o schimbare de viziune în guvernare.

| Foto: Remus Lăpușan

Deputatul PSD de Cluj, Remus Lăpușan, a anunțat că a votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, motivând că actuala guvernare a devenit „rece, rigidă și tot mai îndepărtată de nevoile oamenilor”.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

„Astăzi am votat moțiunea de cenzură și am votat pentru plecarea Guvernului Bolojan, pentru că România nu mai putea continua pe drumul unei guvernări reci, rigide și tot mai îndepărtate de nevoile oamenilor”, a transmis acesta, într-o postare pe rețelele de socializare.

Acuzații de austeritate și blocaje

Potrivit lui Lăpușan, în locul reformelor promise, Executivul ar fi livrat „austeritate, blocaje și lipsă de dialog”, tratând cetățenii și administrațiile locale „ca pe simple cifre într-un tabel contabil”.

Deputatul PSD mai afirmă că Guvernul ar fi ales „calea tăierilor” și a măsurilor luate fără consultare, în detrimentul unor soluții pentru creșterea nivelului de trai și susținerea investițiilor.

„Un contabil al austerității, nu un reformator”

În declarația sa, Lăpușan îl critică direct pe premierul Ilie Bolojan, despre care spune că nu a demonstrat capacitatea de a construi soluții reale pentru România.

„România a văzut nu un constructor de soluții, ci un contabil al austerității, incapabil să înțeleagă că o țară nu se conduce doar din calcule seci, ci prin dialog, echilibru și respect față de oameni”, a mai transmis deputatul.

Moțiunea a trecut de Parlament

Moțiunea de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE – Întâi România a fost adoptată marți în Parlament, cu 281 de voturi „pentru”, patru „împotrivă” și trei anulate.

Documentul, intitulat „STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnat de 254 de parlamentari.

Adoptarea moțiunii deschide calea pentru formarea unui nou Guvern, într-un context politic tensionat la nivel național.

