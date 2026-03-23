Carburanții scumpi pun presiune pe români. Deputatul Remus Lăpușan cere Guvernului măsuri urgente, după model european

Creșterea accelerată a prețurilor la carburanți reaprinde presiunea asupra economiei și populației. Deputatul PSD de Cluj, Remus-Gabriel Lăpușan, solicită Guvernului României intervenții rapide, inspirate din măsurile deja aplicate în mai multe state europene.

Parlamentarul atrage atenția că majorarea prețurilor la carburanți generează un efect în lanț asupra întregii economii, influențând direct costurile de transport și producție.

Deputatul social-democrat Remus-Gabriel Lăpușan a adresat o întrebare oficială prim-ministrului României, cerând clarificări privind măsurile pe care Executivul le are în vedere pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți. Demersul vine în contextul în care scumpirile din ultima perioadă afectează tot mai vizibil atât populația, cât și mediul economic.

Efect în lanț asupra economiei

Parlamentarul atrage atenția că majorarea prețurilor la carburanți generează un efect în lanț asupra întregii economii, influențând direct costurile de transport și producție. În final, aceste creșteri se reflectă în prețurile bunurilor și serviciilor, afectând nivelul de trai al populației.

Modele europene de intervenție

În argumentația sa, Lăpușan face trimitere la măsurile deja adoptate în mai multe state europene. Astfel, Ungaria și Croația au intervenit direct prin plafonarea prețurilor la carburanți, menținând benzina și motorina la niveluri controlate de stat. De exemplu, în Croația, benzina este plafonată la aproximativ 7,4 lei/litru, iar motorina la circa 7,7 lei/litru, în timp ce în Ungaria prețurile sunt menținute în jur de 7,7–7,9 lei/litru, în anumite condiții.

Alte state europene au ales soluții fiscale sau de sprijin indirect. Italia, Portugalia, Germania și Franța au redus taxele sau au acordat compensații pentru a diminua impactul asupra populației, în timp ce Slovenia și Slovacia au intervenit prin măsuri de control al pieței, inclusiv limitarea cantităților de combustibil sau restricționarea adaosurilor comerciale, pentru a preveni creșteri nejustificate de prețuri.

Ce măsuri sunt cerute în România

În acest context, deputatul PSD solicită Guvernului să precizeze dacă analizează introducerea unor măsuri similare în România, precum plafonarea taxelor, limitarea adaosurilor comerciale sau intensificarea controalelor pe piața carburanților. De asemenea, acesta cere explicații privind modul în care Executivul intenționează să asigure un mediu concurențial corect și să reducă impactul acestor scumpiri asupra populației.

Apel pentru intervenție rapidă

Lăpușan subliniază că este nevoie de o intervenție rapidă, în condițiile în care alte state au acționat deja pentru a-și proteja cetățenii. Potrivit acestuia, întârzierea adoptării unor măsuri concrete riscă să amplifice efectele economice și sociale în perioada următoare.

Presiune tot mai mare asupra populației

Creșterea prețurilor la carburanți rămâne unul dintre factorii majori care alimentează inflația și presiunea asupra costului vieții, iar lipsa unor măsuri eficiente ar putea accentua dezechilibrele economice resimțite deja de populație și de mediul de afaceri.

