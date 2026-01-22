Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL): „Acordul UE-Mercosur apără fermierii și deschide piețe reale pentru economia românească”

Deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (Partidul Național Liberal) a explicat de ce acordul UE-Mercosur este unul benefic.

Deputatul clujea Ovidiu Cîmpean (PNL): „Fermierii români au nevoie de protecție reală, nu de blocaje birocratice” | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Până la emiterea unui aviz din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), practic, procesul de aprobare al acordului UE-Mercosur este încetinit.

Între timp, deputatul clujean Ovidiu Cîmpean a explicat de ce este benefic acordul UE-Mercosur.

„Fermierii români au nevoie de protecție reală, nu de blocaje birocratice. Acordul UE–Mercosur nu înseamnă «invazie» de produse, ci reguli clare, cote limitate și mecanisme de salvgardare. Dacă importurile cresc cu peste 5% sau prețurile scad cu peste 5%, UE poate suspenda livrările și reintroduce taxe. Există și un fond de până la 1 miliard de euro pentru sprijinirea fermierilor afectați. Politica Agricolă Comună primește suplimentar 45 de miliarde de euro în viitorul buget multianul al UE. Controalele la import vor fi întârite serios: +50% mai multe audituri în țările terțe; +33% mai multe controale la frontierele UE (2026–2027); toleranță zero pentru pesticide interzise în UE”, a transmis Ovidiu Cîmpean, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook.

Potrivit deputatului clujean, produsele din afara Uniunii vor trebui să respecte aceleași standarde ca cele românești.

„În același timp, trebuie să ținem cont și de interesul consumatorilor: produse bune, sigure și la prețuri corecte. Competiția și economia de piață creează acest echilibru. Acordul nu vizează doar agricultura”, a mai precizat Cîmpean.

El a afirmat că datorită acordului UE-Mercosur România poate câștiga în:

industria auto și subansamble

IT și servicii digitale

echipamente industriale

produse chimice și farmaceutice

tehnologii energetice

„Industria auto înseamnă deja 13% din PIB-ul României, iar exporturile pot crește semnificativ. Până în 2040, UE câștigă peste 77 de miliarde de euro la PIB, în timp ce statele Mercosur aproximativ 9 miliarde. Beneficiul economic este clar de partea Europei și al României. UE este cea mai mare putere comercială din lume. Avem forța economică, standardele și capacitatea de negociere pentru a obține avantaje reale din astfel de acorduri. Dacă folosim inteligent acest acord, Europa și România pot ieși mai puternice. Din păcate, vedem politicieni habarniști și populiști de la AUR care răspândesc frici iraționale și dezinformare, fără să înțeleagă economia reală. Agricultura românească nu are nevoie de panică, ci de soluții serioase”, este de părere Ovidiu Cîmpean.

Deputatul clujean a mai precizat că susține acest acord pentru că apără fermierii, respectă consumatorii și deschide piețe reale pentru economiea românească.

„Protejăm agricultura. Dezvoltăm România”, a conchis Ovidiu Cîmpean.

