Culese din Cartier, Grasu XXL, Șatra B.E.N.Z, Ian, Killa Fonic completează line-up-ul pentru scena The Ark la festivalul Neversea

Scena The Ark reunește cele mai cunoscute nume din trap, hip-hop, rap și drum’n’bass

Neversea, The Ark Stage. FOTO: Neversea



Organizatorii celui mai mare festival de pe plajă din Europa, Neversea, anunță numele artiștilor care vor ajunge la cea de-a patra ediție a festivalului pe scena The Ark.

Ediția de anul acesta a festivalului Neversea vine cu o serie de personaje pentru scena care oferă, de fiecare dată, un mix de sound-uri multiculturale: trap, hip-hop, liquid, rap sau drum’n’bass.

„Folcloru-i oxigen pentru un popor asmatic!” este un vers cunoscut de fanii proiectului Culese din Cartier, care vor experimenta muzică pe bune pe scena The Ark.

Fanii breakbeat, reggae, trap și rap au scena lor în festivalul Neversea. Grasu XXL, Șatra B.E.N.Z, Paraziții, Killa Fonic, Șuie Paparude, Ian, Yny Sebi, AlbertNbN, Arkanian x Azrael x Zannidache, Oscar, Zo, Phunk B și DJ Wicked vor face show-uri live memorabile la cel mai mare festival pe o plajă din Europa.

Trupa de origine franceză L’entourloop se numără printre artiștii internaționali confirmați pentru ediția 2022 a festivalului Neversea.

King James și Sir Johnny artiștii care au pus bazele L’entourloop vor urca pe sena The Ark pentru un show unic de Hip-Hop Ina Yardie Style alături de N'Zeng, unul dintre cei mai apreciați trompetiști și de Troy Berkley și Blabbermouf care fac artă cu microfonul.

Lista artiștilor din valurile anterioare pentru scena The Ark include o premieră pentru România, artistul bbno$ ("baby no money"). Pe aceeași scenă urcă și duo-ul Krewella, australianul Dub FX, un artist care a devenit cunoscut în toată lumea datorită modului extrem de creativ de a combina ritmuri hip-hop, reggae și drum and bass . Alături de el pe scena The Ark va fi, într-un back-2-back special, unul dintre cei mai creativi saxofoniști din lume, britanicul Mr. Woodnote.

Belgianul Netsky, Malaa și israelianul Borgore completează line-up-ul scenei The Ark alături de cei mai apreciați artiști români din breakbeat, reggae, trap și rap: Deliric X Silent Strike, Azteca, Macanache, NANE, Ian, Marco Glass & Bvcovia, Conect-R & Johny Romano, El Nino, DJ Shiver, DJ Wicked sau Rava, noua revelație a curentului trap.

Cea de-a patra ediție Neversea are loc în acest an între 7 și 10 iulie. Noi artiști vor fi anunțați în perioada următoare. Mai multe informații sunt disponibile pe neversea.com.

