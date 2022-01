Minunea de la Rachiș. Iulian Docea a readus la viață unul dintre cele mai vechi sate apusene

Minunea de la Rachiș este un proiect pe cât de frumos, pe atât de costisitor pentru Iulian Docea, un om de afaceri care își desfășoară activitatea în Cluj-Napoca.

Iulian Docea, alături de Florin și Vica, familia care s-a instalat la Rachiș

Monitorul de Cluj a pornit într-o zi de miercuri spre Rachiș, un sat aflat la limita județelor Alba și Cluj, undeva la 70 de kilometri de Cluj-Napoca. La Rachiș ajungi ușor acum, grație lui Iulian si proiectului lui, el fiind cel care a insistat să fie reabilitat și asfaltat un drum de 6 kilometri care face legătura între această localitate și Lopadea Veche, având tot sprijinul autorităților locale, primarului Liviu Gigel Alexandru și Ion Dumitrel președintele Consiliului Județean Alba.

Spuneam despre Rachiș că este la 70 de kilometri de Cluj-Napoca, un sat în care mai locuiau doar patru persoane până în 2015. În urmă cu șapte ani, Iulian și-a început misiunea de a readuce la viață satul în care au trăit bunicii și străbunicii lui.

FOTO: Casele din Rachiș în momentul în care Iulian Docea a decis să revină în locul în care a copilărit.

„Alături de prietenul meu Arhitect, Ion Eremciuc, implicat și el în tot procesul de reabilitare, am refăcut fiecare casă, exact cum a fost. Am adus meșteri de peste tot pentru a reface locul în care au trăit bunicii mei. Am vrut să respectăm cât mai mult arhitectura și să fie totul ca în copilărie. Fiecare casă are și câte o șură si anexe din care am făcut spații de cazare. Am investit peste 2 milioane de euro, totul de amorul artei, nu avem niciun beneficiu financiar”, a declarat Iulian.

FOTO: Una dintre casele reconstruite de Iulian la Rachiș.

„Momentan, totul este pentru noi, vizitatori, familie și prieteni. Venim aici destul de des, stăm și perioade lungi de timp, facem diverse activități specifice zonei și locului, care într-un oraș mare nu le putem avea. Vrem să le arăt și altora cum este viața la țară și să te autogospodărești. Aici ne relaxăm și ne găsim liniștea. Avem animale, cai, bivoli, capre, oi, porci, păsări, câini, pisici toate pentru a ne putea autogospodării aici și trăi în armonie cu ce ne înconjoară. O parte din cai sunt salvați din hergheliile mari din țară unde au fost propuși pentru sacrificat și am decis să trăiască liberi cu noi”, a mai povestit el.

EXP FOTO: Iulian, alături de unul dintre caii pe care îi deține la Rachiș

Proiectul Rachiș, între bine și rău

Interesul arătat de Iulian pentru localitatea bunicilor i-a determinat și pe alții să revină în zonă. În Rachiș au apărut și alte construcții noi, dar din păcate nu toate respectă arhitectura zonei. În plus, nu toată lumea vede cu ochi buni revenirea pe plaiurile natale.

La început, Iulian s-a confruntat cu tot felul de răutăți, i-au fost furat materialele de construcții sau i-au alungat persoanele pe care le-a găzduit în casele bunicilor. El a fost nevoit să monteze peste 30 de camere de supraveghere pentru a putea fi monitorizată zona și de la distanță.

„Nu doar că luptăm să refacem un loc drag, dar luptăm și cu mentalitatea dăunătoare a unei/unor persoane. Că de ce facem? Să nu facem nimic .... De exemplu... cu ceva timp în urmă ne-au pus fier în pășune pentru a se accidenta caii, ne-au otrăvit animale, au pus lațuri si diferite capcane pentru a accidenta animalele etc ....

Am primit tot felul de cicane, semne, hărțuiri doar să renunțăm, dar nu ne dăm bătuți. Trimiteam materiale din Cluj și aici plecau în alte direcții, erau sustrase .... Au fost tot felul de persoane care scopul lor era doar să fure”, ne-a mai spus Iulian.

Biserica din Rachiș are clopot de la Muntele Athos



Pe lângă casele restaurate de Iulian, în Rachiș a fost construita și o Biserica. Clopotul lăcașului de cult a fost adus de la Muntele Athos, fiind sfințit și donat de 7 preoți, după ce au auzit povestea noastră.

Foto: Biserica din Rachiș construită.

În locul fostei școli a fost creat un mic muzeu. Iulian a refăcut și un fânar și a amenajat în incintă o sală de sport pentru cei ajung vizitează acest loc și vor să facă mișcare.

FOTO: În dreapta imaginii sala de sport reconstruită în Rachiș

În satul readus la viață de Iulian locuiesc două persoane din care doar una s-a născut în localitate, dar și o familie cu trei copii care s-au instalat alături de el. Copiii parcurg zilnic 6 km pe jos traversând două păduri și două hotare din două sate pentru a merge la școală.

Una dintre persoanele care ajută la reașezarea locului în acest proiect este Daniela. O femeie inginer care a decis să lase totul și să se mute la Rachiș. Aici, Daniela recondiționează mobilier vechi și alte lucruri lăsate în urmă de cei care au locuit pe aceste meleaguri.

FOTO: Daniela și atelierul în care restaurează zilnic obiecte vechi din Rachiș

„Daniela a venit din Slovacia cu bicicleta, când a auzit de proiectul nostru. Ea stă toată ziua și readuce la viață lucruri abandonate sau resturi de la meșteri, găsește lucruri vechi si le pune in valoare. Este pasiunea și viața ei. Are un nou țel, pe lângă noi, să își lase și ea amprenta în Rachiș”, a povestit Iulian despre femeia care ajută in proect.

Rachiș – Întoarcerea la origini

Iulian Docea s-a luptat pentru ca Rachiș să ajungă în patrimoniul Unesco, motiv pentru care toate lucrările au fost introduse în cadrul unui proiect.

„ <> este un program pilot de restaurare istorică a unuia dintre cele mai vechi sate apusene din județul Alba, atestat documentar de peste 750 de ani. Aflat în celebra comună Mirăslău, unde Mihai Viteazu, domnitorul Țării Românești, a purtat bătălia din 18 septembrie 1600, satul Rachiș este una dintre cele mai mari provocări ale inițiatorilor proiectului de restaurare;

Iulian Docea, fiu al satului, copil crescut de bunicii și străbunicii săi din Rachiș, chiaburi în vremurile grele ale prigoanei comuniste, care s-a dedicat în întregime restaurării satului și reîntoarcerii în timpul istoric al acestuia”, se arată în prezentarea Proiectului „Rachiș – Întoarcerea la origini”.

Iulian Docea a avut un vis și a creat o minune la Rachiș. Un sat uitat de toți și readus la viață de un om cu suflet mare care nu a uitat de locul unde a copilărit. Cei care doresc să urmărească activitatea de la Rachiș o pot face pe pagina de Facebook - Rachis Wild Ranch

