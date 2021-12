Investiție de aproape două milioane de lei la Palatul Bánffy din Cluj-Napoca. „Strălucirea” clădirii, redată prin lucrări de restaurare

Consiliul Județean Cluj a încheiat o nouă etapă în procesul de redare a farmecului și strălucirii de odinioară a celui mai reprezentativ palat baroc din Transilvania, Palatul Bánffy, clădire emblematică ce găzduiește Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.

Astfel, după ce la sfârșitul anului 2020 forul administrativ județean a finalizat lucrările la fațada principală a edificiului muzeal, seria investițiilor a continuat și în 2021 cu intervenții care au vizat reabilitarea fațadei de est, cea posterioară, cu vedere spre curtea imobilului de pe strada Bólyai János nr.7.

„Importanța aparte pe care acest monument arhitectural o are pentru Cluj precum și numărul mare de vizitatori din întreaga lume care trec pragul muzeului an de an ne-au determinat să continuăm seria investițiilor pentru restaurarea palatului. Rezultatele sunt impresionante și trezesc admirația tuturor vizitatorilor”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Intervențiile specifice au vizat eliminarea cauzelor principalelor procese de degradare, intervenții de consolidare structurală a zidăriilor, reabilitarea zonei inferioare a acoperișului, precum și reabilitarea generală a paramentelor exterioare. De asemenea, au fost întreprinse acțiuni de reabilitare a balconului amplasat la etaj, au fost schimbate tâmplăriile de lemn existente cu altele similare celor originale, au fost restaurate toate componentele artistice din piatră naturală și metal și a fost înlocuit sistemul de colectare și evacuare a apelor meteorice.

Valoarea lucrărilor de reabilitare și restaurare a fațadei estice a palatului a fost de 1.964.642 lei, bani proveniți din bugetul propriu al Consiliului Județean.

Palatul Bánffy, cel mai important ediciu în stil baroc din Cluj-Napoca

Palatul Bánffy din Cluj-Napoca a fost construit în perioada 1774-1785, de către arhitectul german Johann Eberhard Blaumann,și reprezintă astăzi cel mai important edificiu baroc din municipiul Cluj-Napoca, iar din 1951 găzduiește Muzeul de Artă al orașului.

Palatul are forma unui patrulater cu 67 de metri lungime și 48 de metri lățime. Acesta conține o curte interioară, un etaj și numeroase camere. Parterul era ocupat de către servitori, bucătărie și diverse depozite, în timp ce etajul era rezervat membrilor familiei Bánffy și oaspeților lor. Istoricii spun că familia a organizat multe baluri în această reședință, dar mai ales în curtea interioară. Faţada principală este una impunătore unde se poate vedea blazonul familiei nobiliare, adică grifonul încoronat cu sabie, simbol heraldic, încadrat de alţi doi grifoni.

Această faţadă este ornamentată cu mai multe statui reprezentând personaje ale mitologiei antice: Marte, Minerva, Apollo, Diana, Hercule, Perseu, realizate de către cel mai mare sculptor al epocii baroce din Transilvania, Anton Shuchbauer. Printre oaspeţii palatului s-au numărat împăratul Francisc I, împărăteasa Karolina şi Franz Lizt.

În prezent Palatul Bánffy este inclus pe lista monumentelor istorice, fiind una dintre cele mai importante clădiri din România.