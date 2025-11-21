Bărbat căzut în apropierea barajului de la Tarnița, salvat de scafandri. Victima, transportată la spital.

Intervenție contracronometru pentru salvarea unui bărbat căzut în apă în apropierea barajului de la lacul Tarnița. În urma eforturilor pompierilor și scafandrilor clujeni, victima a fost adusă cu o barcă la mal.

Bărbat căzut în apropierea barajului de la lacul Tarnița, salvat de scafandri. Victima, transportată la spital.

Intervenție de urgență a pompierilor și scafandrilor clujeni pentru salvarea unei persoane căzute în apă în apropierea barajului Tarnița

Pompierii din Cluj-Napoca au intervenit, vineri, împreună cu Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj, pentru salvarea unui bărbat care ar fi căzut în apă, în apropierea barajului de la lacul Tarnița.

Bărbat căzut în apropierea barajului de la lacul Tarnița, salvat de scafandri

Imediat au fost trimise o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și autospeciala cu barcă. De asemenea, au fost alertați și scafandrii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca, respectiv Salvamont-Salvaspeo Cluj.

„Persoana se afla parțial în apă, iar un membru al echipajului Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a coborât în rapel pentru a putea ajunge la victim”, informează ISU Cluj.

Bărbat căzut în apropierea barajului de la lacul Tarnița, salvat de scafandri. Victima, transportată la spital.

Ulterior, bărbatul a fost preluat cu o barcă a pompierilor și adus la mal.

„Victima a fost în permanență conștientă și cooperantă, primind imediat îngrijiri medicale”, potrivit sursei citate.

În final, echipajul SMURD l-a transportat pe bărbat la spital.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: