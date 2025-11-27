Cluj-Napoca, orașul cu patru Târguri de Crăciun. Fiecare loc spune o altă poveste! FOTO

Patru locuri de neratat în această iarnă. Clujul are patru târguri de Crăciun. Cele din Piața Operei, Mihail Kogălniceanu și Sala Sporturilor se deschid vineri!

Asociația Daisler anunță lansarea ediției cu numărul 8 a festivalului Lights On Romania, evenimentul care aduce lumină în comunitate. Sub egida Lights On revine la Cluj și Celălalt Târg de Crăciun. | Foto: Lights On România - Facebook

Explozie de magie în Cluj: patru târguri de Crăciun transformă orașul într-un tărâm de poveste.

Celălalt Târg de Crăciun: instalații, un altfel de târg și un autobuz plin de lumini

Vineri, 28 decembrie, se deschide Celălalt Târg de Crăciun în zona străzii Kogălniceanu. Asociația Daisler anunță lansarea ediției cu numărul 8 a festivalului Lights On Romania, evenimentul care aduce lumină în comunitate.

Acesta revine cu o nouă serie de instalații spectaculoase, care cu siguranță vor impresiona deopotrivă vizitatorii mari și mici. Iar noutatea acestui an este Light Bus - un autobuz îmbrăcat în lumină.

Aici curioșii vor găsi de la preparate delicioase cu gust de copilărie - perfecte atât pentru a le gusta, cât și pentru a le dărui celor dragi, și până la decorațiuni sau bijuterii lucrate manual.

„Ne dorim ca întreaga comunitate să se bucure de firescul pe care îl aducem în oraș: prețuri decente, dar și un loc unde să se întâlnească la un ceai cald, la ceva bun de mâncat cu prietenii, colegii sau familia”, au spus organizatorii.

Light Bus - un autobuz îmbrăcat în lumină, care oferă cel mai fain tur al orașului după lăsarea serii

Între lucrările care vor bucura publicul se numără porcușorii simpatici din Pig Farm, realizați în Cehia din butoaie de apă reciclate, montate pe arcuri metalice, care se leagănă ușor. Instalația e una interactivă și oferă o experiență jucăușă pentru micii vizitatori. Pe Kogălniceanu ajunge și celebra lucrare Forest Spirits, realizată de arhitectele clujene Eszter Szoke și Katalin Tanczos, care va transforma peisajul în totalitate.

Dincolo de instalațiile artistice, vedeta festivalului este de data aceasta Light Bus. Pentru prima oară, un autobuz îmbrăcat în lumină va face posibil un tur al orașului după lăsarea serii.

„De vineri, ne bem cafeaua împreună, savurăm un kürtőskalács sau un hot-dog. Alegi mere glazurate sau salam de biscuiți, o prăjitură sau dovleac copt. Celălalt Târg de Crăciun e o stare, e despre tine, despre alternative, despre celălalt, despre oraș”, transmit organizatorii.

Luna coboară din nou la Cluj!

Printre momentele faine pe care le veți găsi la Celălalt Târg de Crăciun se numără: seri de dans - de la tango la salsa și kizomba.

Tot în premieră va fi amenajată o mini pepinieră, de unde vor putea fi achiziționați brazi în ghiveci, gata să fie (re)plantați după sărbători, oferind astfel comunității o alternativă mult mai prietenoasă cu mediul.

Una dintre cele mai îndrăgite instalații artistice prezentate vreodată în spațiul public din România, Museum of the Moon, revine anul acesta la Cluj. Creația artistului britanic Luke Jerram poate fi admirată pe strada Mihail Kogălniceanu, însă într-un decor diferit: în zona clădirii spectaculoase a rectoratului UBB, chiar la intrarea în arealul festivalului.

Accesul publicului în cadrul festivalului este gratuit. Celălalt Târg de Crăciun va avea loc anul acesta în perioada 28 noiembrie - 7 decembrie.

Pentru prima data în Cluj, Târg de Crăciun în Parcul Operei

Opera Română clujeană propune prima ediție a unui eveniment care va transforma centrul orașului într-un spațiu al luminii și al emoției împărtășite.

În așteptarea marii Sărbători a Nașterii Domnului, Opera Națională Română Cluj-Napoca invită publicul clujean la un eveniment de suflet: Christmas Opera Fair – un târg de Crăciun născut din dorința de a celebra tradiția, lumina și bucuria de a fi împreună.

Opera Națională Română Cluj-Napoca propune prima ediție a unui eveniment care va transforma centrul orașului într-un spațiu al luminii și al emoției împărtășite - Christmas Opera Fair | Foto: Opera Națională Română Cluj-Napoca

Între 28 noiembrie și 7 decembrie, Parcul Ștefan cel Mare se va transforma într-un tărâm al luminii și al emoției, un loc în care arta, tradiția și spiritualitatea se împletesc armonios. Vizitatorii vor fi întâmpinați de o scenă decorată tematic, de reprezentarea Nașterii Domnului, de spectacole și concerte de colinde, precum și de 14 căsuțe din lemn cu produse tradiționale, artizanale, delicii de sezon și frumoase decorațiuni de Crăciun.

Nu vor lipsi îndrăgitul Moș Crăciun, colțurile foto tematice și muzică ambientală, care vor da culoare și viață acestui spațiu de poveste.

Târgul se va deschide vineri la ora 16 până la ora 22, cu aprinderea oficială a luminilor de sărbătoare, continuă în weekend și pe 1 Decembrie între 12 și 22, iar în timpul săptămânii vă așteaptă de marți până vineri între 16 și 22, revenind apoi la programul de weekend — 12–22.

În fiecare seară, de la ora 18, scena va găzdui momente muzicale dedicate Crăciunului, susținute de coruri de copii și tineri, ansambluri locale și artiști ai comunității. În weekend, între orele 13–16, vizitatorii sunt invitați la ateliere creative de pictură și împâslire cu lână, deschise atât copiilor, cât și adulților.

Crăciun autentic românesc

Mult așteptata întâlnire cu Moș Crăciun va avea loc în perioada 1–4 decembrie, între orele 18:30–20, iar unul dintre sponsorii evenimentului va oferi fotografii gratuite, cu print pe loc, pentru amintiri de neuitat.

„Prin acest eveniment, ne propunem să readucem în inima orașului bucuria Crăciunului autentic românesc. De aceea, în fiecare zi, publicul se va putea bucura de colinde tradiționale și momente muzicale oferite cu generozitate de coruri și grupuri artistice din comunitate. Această varietate de voci și energii conferă târgului o atmosferă caldă și vibrantă, o celebrare a ceea ce ne aduce împreună: lumina colindelor, frumusețea tradițiilor și emoția sărbătorilor de iarnă”, spun organizatorii.

Concertele vor reprezenta momentul special al fiecărei zile de eveniment – colindarea în ieslea amenajată în centrul parcului fiind un gest menit să redea sensul profund al Crăciunului: întâlnirea cu Pruncul Hristos prin cânt, lumină și bucurie curată.

Târg de iarnă la Sala Sporturilor cu un imens patinoar

Pe 28 noiembrie, magia Crăciunului va cuprinde și platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, acolo unde se va deschide și Târgul de Iarnă. Târgul de aici este organizat de la cei de la Untold, la fel ca Planeta Crăciun din Piața Unirii. Aici, vizitatorii de toate vârstele se vor bucura de un patinoar generos cu gheață perfectă.

Târgul de Crăciun din Piața Unirii, deschis în urmă cu o săptămână

Planeta Crăciun, tărâmul de poveste cu tematică de sărbători din universul Untold, a fost deschis pe 21 noiembrie, în Piața Unirii.

Timp de 41 de zile, clujenii se pot bucura de sute de mii de luminițe colorate, decorațiuni cu sclipici, sute de ore de spectacole și peste 80 de momente susținute de artiști, zeci de cadouri și momente petrecute împreună cu cei dragi.

Anul acesta, organizatorii au pregătit un moment unic în Târgul de Crăciun. În fiecare zi, în intervalele orare 19 – 19:10, 20 – 20:10 și 21:30 – 21:40 va avea loc un spectacol de lumini pe cupola amplasată în Piața Unirii.

Roata panoramică va oferi nu doar un spectacol de lumini unic în România, ci și o superbă priveliște asupra târgului. Pentru cei mici, caruselul de poveste va deveni refugiul preferat, iar sania VR îi va purta într-o aventură fantastică pe drumul renilor spre casa lui Moș Crăciun din Laponia, totul prin magie virtuală. Căsuța lui Moș Crăciun va fi locul în care cei mici își dau frâu liber creativității și curiozității.

Organizatorii au amplasat anul acesta și mai multe foto-cornere și cabine foto.

La Târgul de Crăciun din Piața Unirii au fost amplasate zeci de căsuțe cu bunătăți: fructe proaspete, plăcinte tradiționale, hot-dogs savuroși, churros fierbinți, castane coapte și o varietate de dulciuri de sezon, cadouri și obiecte artizanale.

Peste 1 milion de vizitatori

Târgul de Crăciun din Piața Unirii își va închide porțile pe 1 ianuarie, însă distracția va continua la Târgul de Iarnă de pe platoul Sălii Sporturilor, care își va aștepta oaspeții, cu o mulțime de atracții, până pe 15 februarie.

Anul trecut, peste 1 milion de vizitatori din Cluj-Napoca sau din împrejurimi au trăit magia sărbătorilor de iarnă în Planeta Crăciun, iar organizatorii sunt încrezători că și anul acesta vor depăși recordul de participanți atins în trecut.

