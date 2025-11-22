  • Flux RSS
Actualitate

A fost deschis Târgul de Crăciun din Cluj!

Magia sărbătorilor începe odată cu deschiderea Târgului de Crăciun din Piața Unirii de la Cluj.

Târgul de Crăciun de la Cluj / Foto: captură Emil Boc Facebook Târgul de Crăciun de la Cluj / Foto: captură Emil Boc Facebook

 

 


 

Mii de clujeni au fost prezenți vineri seara, 21 noiembrie, la deschiderea Târgului de Crăciun, organizat în Piața Unirii din Cluj-Napoca.


 

Târgul și-a deschis „porțile” la ora 19:00, apoi a urmat programul artistic întreținut de Paula Rad și trupa Bosquito pe scena din centrul orașului pentru a marca începutul unui nou sezon de iarnă.


Programul artistic va continua și sâmbătă, atunci când vor urca pe scenă Armonia Music Club (19:10 – 20:00) și solistul Argatu (20:15 – 21:15). Duminică, de la aceleași ore, cronologic vor concerta Rock Academy și Vocal Colors.

