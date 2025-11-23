Lights On revine cu ediția #8: instalații îndrăgite, un altfel de târg și un autobuz plin de lumini

Asociația Daisler anunță lansarea ediției cu numărul 8 a festivalului Lights On Romania, evenimentul care aduce lumină în comunitate

Foto: Lights On

Acesta revine cu o nouă serie de instalații spectaculoase, care cu siguranță vor impresiona deopotrivă vizitatorii mari și mici. Iar noutatea acestui an este Light Bus - un autobuz îmbrăcat în lumină.

Ediția cu numărul 8 este, poate, cea mai creativă ediție de până acum. Și aduce lumina mai aproape de public, la propriu și la figurat, într-un an plin de provocări, în care avem nevoie mai mult ca oricând de magia creativității. Evenimentul se desfășoară între 28 noiembrie și 7 decembrie în zona străzii Kogălniceanu din Cluj-Napoca.

Între lucrările care vor bucura publicul se numără porcușorii simpatici din Pig Farm, realizați în Cehia din butoaie de apă reciclate, montate pe arcuri metalice, care se leagănă ușor. Instalația e una interactivă și oferă o experiență jucăușă pentru micii vizitatori. Pe Kogălniceanu ajunge și celebra lucrare Forest Spirits, realizată de arhitectele clujene Eszter Szoke și Katalin Tanczos, care va transforma peisajul în totalitate.

Foto: Lights On

Dincolo de instalațiile artistice, vedeta festivalului este de data aceasta Light Bus. Pentru prima oară, un autobuz îmbrăcat în lumină va face posibil un tur al orașului după lăsarea serii. Plimbarea cu acesta se va face contra cost, prețul unui bilet fiind de 60 de lei pentru adulți, respectiv 30 de lei pentru tineri și seniori și gratuit pentru copiii până în 5 ani. Biletele sunt disponibile aici: https://www.lightsonromania.com/lightbus/

„Scopul nostru e de a oferi comunității bucuria de a descoperi lumina în forme neașteptate. Iar această ediție a festivalului, pe care noi o considerăm cea mai creativă de până acum, vine cu o nouă doză de aventură, conexiune și mobilitate prin Light Bus.

Este modul nostru de a conecta întreaga comunitate, ca parte dintr-un spectacol al iernii. Dar poate fi și un mod prin care comunitatea ne susține, întrucât biletele au scopul de a acoperi din costurile festivalului, care a fost întotdeauna gratuit pentru public”, spune Andi Daiszler, inițiatorul Lights On Romania & președintele Asociației Daisler.

Sub egida Lights On revine la Cluj și Celălalt Târg de Crăciun, extrem de îndrăgit în 2024. Adică zona comercială a festivalului, care conectează comunitatea cu micii producători locali și artizani talentați din zonă.

Aici curioșii vor găsi de la preparate delicioase cu gust de copilărie - perfecte atât pentru a le gusta, cât și pentru a le dărui celor dragi, și până la decorațiuni sau bijuterii lucrate manual. Ne dorim ca întreaga comunitate să se bucure de firescul pe care îl aducem în oraș: prețuri decente, dar și un loc unde să se întâlnească la un ceai cald, la ceva bun de mâncat cu prietenii, colegii sau familia.

În premieră, două dintre căsuțele din târg au fost oferite cu titlu gratuit următoarelor ONG-uri care vin astfel în fața clujenilor pentru a-și susține cauzele: Cercetașii României, Asociația Acasă, Asociația Irina Poate și Asociația O Masă Caldă.

Pregătim și agenda evenimentului împreună cu expozanții de la #CTDC și vă dezvăluim câteva dintre momentele faine pe care le vom avea la Celălalt Târg de Crăciun: seri de dans - de la tango la salsa și kizomba, ateliere pentru cei mici sau degustări de kürtőskalács, zacuscă sau vin.

Va fi și cu aromă de conifere, nu doar de castane pe Kogălniceanu. Tot în premieră va fi amenajată o mini pepinieră, de unde vor putea fi achiziționați brazi în ghiveci, gata să fie (re)plantați după sărbători, oferind astfel comunității o alternativă mult mai prietenoasă cu mediul.

Ca de fiecare dată, accesul publicului în cadrul festivalului este gratuit, iar toate instalațiile vor fi amenajate în spații accesibile, pentru ca oricine să se poată bucura de ele. Ediția cu numărul 8 e prezentată de Raiffeisen Bank.

„Suntem o companie implicată în comunitățile pe care le deservim ca bancă și ne bucurăm că am susținut acest proiect care a încurajat abordări inovatoare asupra modului în care spațiile urbane pot stimula interacțiunea umană”, spune Laura Mihailă, Marketing, Communication & CX Director Raiffeisen Bank România.

Bineînțeles, dincolo de magia instalațiilor luminoase, Lights On aduce în atenția publicului și teme de actualitate din zona culturii. În cadrul unei conferințe pline de inspirație, vom vorbi alături de specialiști din domeniu despre cum viața noapte poate aduce o multitudine de beneficii într-un oraș cu atât de mult potențial.

