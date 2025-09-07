Clujenii, chemați în Parcul Feroviarilor să vadă eclipsa totală de Lună

Clujenii sunt invitați azi seară, duminică, 7 septembrie 2025, în Parcul Feroviarilor pentru a observa eclipsa totală de Lună.

Clujenii, așteptați în Parcul Feroviarilor pentru a observa eclipsa totală de Lună | Foto: depositphotos.com / Fotografie ilustrativă

Eclipsa toatală din această seară se va vedea și în România, iar oamenii sunt invitați în Parcul Feroviarilor din municipiul Cluj-Napoca pentru a observa acest fenomen cu ajutorul telescoapelor.

„Vă invităm duminică, 7 septembrie 2025, în Parcul Feroviarilor din Cluj-Napoca pentru a observa Eclipsa Totală de Lună prin telescoape. Timp de aproape trei ore, începând cu ora 20.00, vom transforma parcul într-un observator astronomic sub cerul liber. Această seară vă oferă ocazia unică de a privi direct prin telescoape și de a admira transformarea spectaculoasă a Lunii. Pe măsură ce va intra în umbra Pământului, Luna plină va căpăta treptat o nuanță arămie-roșiatică. Vom fi alături de voi cu mai multe telescoape și vom oferi explicații pe tot parcursul evenimentului, de la începutul eclipsei parțiale și până după faza de totalitate. Luna va răsări în jurul orei 20.00, fiind deja în eclipsă parțială, iar de la ora 20.30 va intra în faza de totalitate, care va dura până înainte de ora 22.00, când va începe să fie luminată din nou de Soare. Pe lângă faptul că Luna se va vedea roșiatică datorită împrăștierii Rayleigh (un fenomen foarte interesant), se va putea observa umbra Pământului pe discul lunar, o umbră care este, evident, rotundă. Eclipsa se poate vedea cu ochiul liber, dar mult mai bine printr-un binoclu sau un telescop”, a transmis Obseratorul Aastronomic Mobil, într-o postare pe Facebook.

Astfel, clujenii sunt așteptați în Parcul Feroviarilor unde vor avea la dispozișie telescoape și binocluri pentru a putea observa cât mai bine fenomenul.

Parcul Feroviarilor, recent modernizat și cu spații verzi generoase, va fi cadrul perfect pentru o seară relaxantă în familie sau cu prietenii, sub lumina misterioasă a Lunii eclipsate.

Evenimentul este gratuit, fără înregistrare și deschis tuturor, indiferent de vârstă sau cunoștințe în domeniul astronomiei. Este o oportunitate excelentă pentru copii și adulți de a se apropia de minunile Universului.

Clujenilor li se recomandă să vină cu pături pentru a sta comod pe iarbă și îmbrăcați corespunzător pentru o seară de septembrie. Din România, următoarea eclipsă de Lună se va vedea pe 28 august 2026, menționează reprezentanții Observatorului Astronomic.

Foto: depositphotos.com