„Pădurea de molizi”, în cinematografe. Filmul prezintă povestea unor români masacrați când încercau să treacă granița. Regizorul Tudor Giurgiu: „Publicul trebuie să fie mai curios, să caute, să se informeze.”

Pădurea de molizi, un film regizat de Tudor Giurgiu, aduce în prim-plan o tragedie aproape uitată din istoria recentă: masacrul de la Fântâna Albă din 1941.

Filmul „Pădurea de molizi”, regizat de Tudor Giurgiu, este acum disponibil în cinematografe | Foto: Captură video YouTube, TransilvaniaFilmRO

Atunci, mulți oameni au pornit spre libertate, dar au fost întâmpinați cu focuri de armă. Filmul reconstituie acest moment cenzurat decenii la rând și aduce la lumină suferința și curajul unei generații condamnate la tăcere.

Inspirat din fapte reale, filmul urmărește destinul frânt al unor oameni care au sfârșit în deportare, exil sau moarte, într-un context istoric marcat de represiune și frică.

Filmul „Pădurea de molizi”, mai mult decât o rememorare a unei tragedii

Povestea capătă forță și profunzime printr-o combinație de:

imagini de arhivă

mărturii tulburătoare

reconstrucții dramatice.

Pădurea de molizi este mai mult decât o rememorare a unei tragedii - este un apel la conștiință și la recunoașterea adevărului istoric. Un film despre pierdere, reziliență și nevoia de a păstra vie memoria unor vieți sacrificate pentru visul libertății.

Regizorul Tudor Giurgiu: Orice guvern ar trebui să investească în filme care să restabilească un adevăr istoric

Regizorul acestui film, Tudor Giurgiu, a vorbit despre modul în care cinematografia din România poate schimba perspectiva cosmetizată pe care unii o au asupra trecutului, într-o privire critică, onestă.

Acesta a vorbit și despre ce și-a propus cu filmul „Pădurea de molizi” și cu ce speră să rămână publicul.

„Cumva, tot pariul a fost acela de a ne întoarce în timp și de a vedea sau de a investiga, de fapt, cum ne poziționăm, azi, față de un episod destul de necunoscut din istoria recentă. Eu, acum nouă ani, când m-am apucat de documentare, știam puțin spre deloc despre ce s-a întâmplat la Fântâna Albă și în zona de Bucovina de Nord, care mi-era total necunoscută, eu fiind ardelean. Pe lângă evenimentul în sine și deportările care au urmat - în Siberia și Kazahstan - pentru populația din Bucovina de Nord și Basarabia, trecând de disecarea, de relatarea unei povești de viață adevărată a unui cuplu, cred că filmul e interesant, de fapt, pentru că ridică niște întrebări sau, mai bine spus, m-aș bucura să provoace niște dezbateri interioare despre cum ne raportăm la istoria recentă, cum o reprezentăm, cum ne poziționăm azi faţă de ea”, a declarat Tudor Giurgiu, potrivit presshub.ro.

Potrivit sursei citate, în opinia lui Tudor Giurgiu, cinematorgafia românească ar trebui să provoace publicul să fie mai curios, să caute, să se informeze.

(…) Orice guvern ar trebui să investească niște bani nu în filme de propagandă, ci în niște filme care să restabilească măcar niște proporții și un adevăr istoric în subiecte foarte delicate pentru noi. Vorbim despre comunism, vorbim despre lagăre de muncă, despre relația români-maghiari, despre rege. Avem atât de multe episoade, care fie au fost prezentate total aiuristic în manualele de istorie, fie sunt încă foarte confuze și neclare… Să ne aducem aminte numai de ceea ce învățam an de an: regele care a fugit cu un tren plin de bogății, în 1947, cu aur și cu nu știu ce… Or, gândește-te că sunt nu știu câte generații care au crescut cu acest tip de informație. Nu e de mirare că, odată regele revenit în țară, a fost primit și cu o mare ostilitate din partea unei bune părți din populație”, a mai spus Tudor Giurgiu.

Tudor Giurgiu vine la Cluj

Regizorul Tudor Giurgiu și actrița Coca Bloos vin la Cluj pentru premiera Pădurea de molizi. Unul dintre cele mai așteptate filme ale toamnei se vede la Cinema Florin Piersic în Cluj-Napoca, joi, 9 octombrie, 19.00, în prezența echipei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: