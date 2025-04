Premiile Gopo. Filmul Nasty, realizat de regizorul Tudor Giurgiu, premiul pentru Cea Mai Bună Muzică Originală. Câștigătorii ediției 2025.

Premiile Gopo 2025. Marius Leftărache și Nikita Dembinski au câștigat Premiul pentru Cea Mai Bună Muzică Originală pentru filmul Nasty, realizat de regizorul Tudor Giurgiu.

Premiile Gopo 2025. Filmul Nasty, realizat de regizorul Tudor Giurgiu, premiul pentru Cea Mai Bună Muzică Originală.|Foto: premiilegopo.ro

Cea de-a 19-a ediție a Galei Premiilor Gopo, cel mai însemnat eveniment dedicat cinematografiei românești, s-a desfășurat în seara zilei de marți, 29 aprilie, în sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București.

Peste 20 de nominalizări și căștigători în cadrul ediției Gopo 2025, plus premiul pentru întreaga activitate și un premiu special.

Nasty, premiul pentru Cea Mai Bună Muzică Originală

Marius Leftărache și Nikita Dembinski au câștigat Premiul pentru Cea Mai Bună Muzică Originală pentru filmul Nasty, realizat de regizorul Tudor Giurgiu.

Filmul Nasty a fost nominalizat la categoria „Cel mai bun film de lungmetraj” alături de Alice ON & OFF (r. Isabela Tent), Anul nou care n-a fost (r. Bogdan Mureșanu), Moromeții 3 (r. Stere Gulea), Săptămâna Mare (r. Andrei Cohn) și Trei kilometri până la capătul lumii (r. Emanuel Pârvu).

De altfel, producția, în care apar nume precum Rafael Nadal, Björn Borg, Jimmy Connors, Nadia Comăneci sau Boris Becker, a fost inclusă și în selecția oficială a Festivalului de la Cannes.

„Bravoooooo! Marius şi Nikita, you are the best! Muzica de la Nasty - The Movie a fost premiatǎ cu Gopo”, a fost mesajul transmis de regizorul Tudor Giurgiu pe pagina sa de Facebook.

Câștigătorii Galei Premiilor Gopo 2025

*Premiul publicului (pentru filmul românesc cu cel mai mare succes la box office) – „Buzz House. The Movie”;

*Premiul pentru cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură - Iulia Roșeanu și Domnica Bodogan pentru filmul „Anul Nou care n-a fost”;

*Premiul pentru cele mai bune decoruri - Iulia Fulicea și Victor Fulicea pentru filmul „Anul Nou care n-a fost”;

*Premiul pentru cel mai bun sunet - Sebastian Zsemlye pentru filmul „Anul Nou care n-a fost”;

*Premiul „Tânără speranță” - Ciprian Chiujdea pentru rolul Adi din filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”;

*Premiul pentru cele mai bune costume - Viorica Petrovici pentru filmul „Săptămâna Mare”;

*Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de ficțiune – „@ TikTok Cowboy”, regia Ștefan Anastaseu;

*Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj de animație – „White Noise”, regia Alexia-Ioana Badea;

*Premiul pentru cel mai bun film de debut – „Anul Nou care n-a fost”, regia Bogdan Mureșanu;

*Premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar - Alina Berzunțeanu pentru rolul Simona Petrescu din filmul „Trei kilometri până la capătul lumii”;

*Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar - Ciprian Chiricheș pentru rolul Gheorghiță din filmul „Săptămâna Mare”;

*Premiul pentru cel mai bun montaj - Vanja Kovaèeviæ și Mircea Lăcătuș pentru filmul „Anul Nou care n-a fost”;

*Premiul pentru cel mai bun film documentar – „Alice On & Off”, regia Isabela Țenț;

*Premiul pentru cel mai bun film european – „The Zone of Interest” distribuit de Bad Unicorn;

*Premiul pentru cea mai bună muzică originală - Marius Leftărache și Nikita Dembinski pentru filmul „Nasty”;

*Premiul pentru cea mai bună imagine - Andrei Butică pentru filmul „Săptămâna Mare”;

*Premiul pentru cel mai bun scenariu - Bogdan Mureșanu pentru filmul „Anul Nou care n-a fost”;

*Premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal - Nicoleta Hâncu pentru rolul Florina Miu din filmul „Anul Nou care n-a fost”;

*Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal - Adrian Văncică pentru rolul Gelu din filmul „Anul Nou care n-a fost”;

*Premiul pentru cea mai bună regie - Bogdan Mureșanu pentru filmul „Anul Nou care n-a fost”;

*Premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj – „Anul Nou care n-a fost”, regia Bogdan Mureșanu.

Premiul Romanian Society Of Cinematographers (RSC) pentru cea mai bună imagine i-a fost acordat lui Alex Sterian pentru filmul „Căsătoria”.

Dan Pița, Premiul pentru întreaga activitate

Regizorul Dan Pița a primit, în cadrul Galei Premiilor Gopo 2025, Premiul pentru întreaga activitate. Acesta nu a putut fi prezent la eveniment, dar a trimis un mesaj:

„Mă bucură foarte mult să primesc acest premiu. Este pentru întreaga mea activitate, care înseamnă vreo 20 de filme de lungmetraj, seriale de televiziune. (...) Mulțumesc încă o dată celor care s-au gândit la mine, dar pe Gopo e bine să îl ții cât mai aproape de tine. Înveți de la el multe lucruri”, a spus regizorul Dan Pița.

Un premiu pentru întreaga carieră i-a fost acordat actriței Ioana Pavelescu.

Un premiu pentru întreaga activitate i-a fost înmânat directorului de imagine Florin Mihăilescu, iar un premiul special i-a fost acordat maestrului de lumini Ion Olteanu.

Gala Premiilor Gopo este organizată de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Babel Communications.

